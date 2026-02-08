Hà Nội

Cúi người dọn dẹp để review sản phẩm, nữ streamer suýt rơi vào cảnh hớ hênh

Cộng đồng trẻ

Cúi người dọn dẹp để review sản phẩm, nữ streamer suýt rơi vào cảnh hớ hênh

Mạng xã hội mới đây lại được phen dậy sóng khi một nữ streamer Alisasa bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận chỉ vì… cúi người dọn dẹp nhà cửa.

Thiên Anh
Theo đó, nữ streamer Alisasa đăng tải một loạt ảnh quảng bá sản phẩm gia dụng trên trang cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Trong ảnh, cô xuất hiện với phong cách đời thường, buộc tóc gọn gàng, diện áo khoác tối màu kết hợp cùng trang phục đơn giản để minh họa quá trình sử dụng máy lau sàn.
Tuy nhiên, điều khiến dân mạng đứng hình lại nằm ở tư thế cúi người và góc chụp cận cảnh, vô tình tạo ra những khung hình bị cho là suýt hớ hênh, dễ gây hiểu lầm của nữ streamer.
Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, bài đăng đã thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận, nhưng phần lớn phản hồi lại không hề xoay quanh công dụng hay chất lượng sản phẩm.
Thay vào đó, cư dân mạng nhanh chóng lạc đề, tập trung bàn tán về ngoại hình, trang phục và cách tạo dáng của nữ streamer. Nhiều người mỉa mai rằng: “Không biết có ai thật sự để ý cái máy lau sàn không”, hay “Quảng cáo mà làm vậy thì đúng là cao thủ marketing”.
Bên cạnh những lời trêu chọc, không ít ý kiến chỉ trích cho rằng nữ streamer đã cố tình tận dụng hình ảnh nhạy cảm để kéo tương tác, biến một nội dung quảng cáo gia dụng thành công cụ hút view. Một bộ phận cư dân mạng thẳng thắn nhận xét: “Đây không còn là vô tình nữa, mà là chiêu bài quen thuộc”, hay “Quả đúng là thiên tài câu view, biết khán giả thích gì”.
Tuy vậy, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng nữ streamer chỉ đơn giản đang sinh hoạt bình thường và việc bị soi mói quá mức là do cộng đồng mạng suy diễn. Theo nhóm này, influencer nữ thường xuyên phải đối mặt với áp lực ngoại hình, và chỉ cần một góc chụp không may cũng đủ để trở thành đề tài bàn tán.
Trước làn sóng tranh cãi, Alisasa đã có phản hồi khá nhẹ nhàng dưới phần bình luận. Cô không phủ nhận sự nhạy cảm của hình ảnh, đồng thời gửi lời xin lỗi nếu nội dung khiến người xem cảm thấy khó chịu.
Cách xử lý mềm mỏng này của Alisasa phần nào giúp xoa dịu dư luận, song vẫn chưa thể chấm dứt những tranh cãi xoay quanh ranh giới giữa quảng cáo sáng tạo và chiêu trò câu view.
Sự việc một lần nữa cho thấy, trong thời đại mạng xã hội, chỉ một khoảnh khắc cúi người dọn dẹp cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi.
Với các streamer, influencer, việc cân bằng giữa thu hút sự chú ý và giữ hình ảnh chuyên nghiệp ngày càng trở nên khó khăn, đặc biệt khi mọi động thái đều có thể bị phóng đại và mổ xẻ dưới con mắt của cộng đồng mạng.
#Nữ streamer gây chú ý #Cảnh dọn dẹp nhà cửa #Bàn luận mạng xã hội #Chuyện đời streamer #Tình huống nhạy cảm #Alisasa

