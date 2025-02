Sau trùng tu vòng 1, nữ streamer "nấm lùn" gây bão mạng

Thời gian qua, streamer Bé My tên thật là Sầm Thị Mỹ Hạnh (2001) đã khiến không ít người bất ngờ khi có màn "lột xác" ngoạn mục, đặc biệt là sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng sau khi trùng tu vòng 1. Sự thay đổi này khiến nữ streamer này biến hình 180 độ, ngày càng quyến rũ, gợi cảm, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Trước đây, bé My được biết đến với vẻ ngoài dễ thương, ngây thơ và những buổi livestream thú vị. Tuy nhiên, sau khi quyết định cải thiện vòng 1, cô nàng đã thay đổi hoàn toàn về diện mạo. Vóc dáng của nữ streamer trở nên đầy đặn và cuốn hút hơn, khiến cô nàng tự tin hơn trong mỗi lần xuất hiện. Chắc chắn rằng không ít người hâm mộ đã phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi này. Dễ nhận thấy rằng bé My đang dần khẳng định mình trong làng streamer với hình ảnh quyến rũ hơn hẳn. Bé My đã có những chia sẻ đầy ẩn ý về việc bị đồn là "người thứ 3" trong một mối quan hệ nào đó. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến tên tuổi hay tình huống cụ thể nhưng lời nói của cô khiến không ít người tò mò và đoán già đoán non. Bé My viết: "Ghép thật quá ai cũng tưởng thật. Ảnh đẹp trai nhưng ảnh không có được em đâu. Chị em yên tâm, chồng của chị em vẫn còn". Liệu đây có phải là một câu chuyện tình yêu hay chỉ là một sự "bóng gió" khéo léo từ bé My để thu hút sự chú ý? Dù chưa có thông tin chính thức nào về những nghi vấn này nhưng rõ ràng với sự thay đổi về hình ảnh cùng những lời chia sẻ đầy ẩn ý, bé My đang ngày càng trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng. Nữ streamer chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm và dõi theo từ khán giả, dù là về ngoại hình hay cuộc sống cá nhân.

