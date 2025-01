Hot girl 2k1 đu trend váy băng keo muộn nhưng làm netizen trầm trồ

Với những ai chưa biết thì Quỳnh Như có tên đầy đủ là Nguyễn Phong Nhã Quỳnh Như. Hiện tại, tài khoản TikTok của cô nàng đang có hơn 958 nghìn người theo dõi và 36 triệu lượt yêu thích. Mới đây, Quỳnh Như đã tiếp bước hội chị em TikToker, đu trend váy băng keo khiến khán giả vô cùng thích thú. Dù nhập cuộc có hơi muộn màng, song với nhan sắc đỉnh cao và body “khét lẹt” thì màn biến hình này của Quỳnh Như vẫn xứng đáng dẫn đầu xu hướng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cứ tưởng màn biến hình của Quỳnh Như đã tiệm cận hoàn hảo thì nhiều ý kiến lại “săm soi” quá đà, chỉ ra yếu tố nhạy cảm trên cơ thể khiến chính chủ cũng phải á khẩu. Theo đó, nhóm người này bắt bẻ, cho rằng vòng 2 của nữ TikToker quá thô và bị ép đầy lộ liễu. Thậm chí, Quỳnh Như bị gọi bằng những biệt danh rất khó nghe như “hình hộp chữ nhật”, “chửa đẻ”... Chưa dựng lại, Quỳnh Như còn bị so sánh trực tiếp với nhiều TikToker khác cũng đu trend váy băng keo. Đáp trả anti-fan, Quỳnh Như không giấu được sự bực tức dù cho đã được nhiều người theo dõi động viên, an ủi. May mắn là hầu hết, các bình luận đều lên tiếng bênh vực và “nói đỡ” cho hot girl. Dù nhận về không ít tranh cãi, Quỳnh Như vẫn chứng minh sức hút khó cưỡng của mình khi tiếp tục mang về gần 2 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải.

