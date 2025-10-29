Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cô gái đi xe máy vướng vào chùm dây cáp điện rơi giữa đường

Video

Cô gái đi xe máy vướng vào chùm dây cáp điện rơi giữa đường

Cô gái đi xe máy đã bất cẩn lao vào đống dây cáp bị sà xuống giữa đường do không tập trung khi tham gia giao thông, có thể gây nguy hiểm cho bản thân.

Trường Hân t/h
#cáp điện rơi #xe máy gặp nạn #giao thông an toàn #tai nạn đường bộ #dây cáp rơi giữa đường

Bài liên quan

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT