Cô gái Đắk Lắk sở hữu gương mặt và body trái nghịch gây chú ý

Cộng đồng trẻ

Cô gái Đắk Lắk sở hữu gương mặt và body trái nghịch gây chú ý

Từ một cô gái ốm yếu, Nguyễn Dạ Nguyên Thi sinh năm 1996 đã lột xác ngoạn mục, trở thành một trong những vận động viên thể hình nữ nổi bật nhất Việt Nam.

Nguyên Thi lớn lên trong hoàn cảnh không mấy thuận lợi với bệnh viêm phổi bẩm sinh và cơ thể nhỏ bé. Tuy nhiên, chính nghị lực phi thường và niềm đam mê thể hình đã giúp cô thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.
Nguyễn Dạ Nguyên Thi bắt đầu tập gym từ những năm cuối cấp 3, nhằm cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Khi vào TP. Hồ Chí Minh học đại học, cô không chỉ tiếp tục tập luyện mà còn học hỏi kiến thức chuyên sâu về thể hình.
Nhờ sự kiên trì, Nguyên Thi dần tăng cân, phát triển cơ bắp và trở thành hình mẫu về sức khỏe, sự tự tin và tinh thần vượt khó.
Sự nghiệp thể hình của Nguyên Thi bắt đầu được công nhận khi cô giành nhiều giải thưởng uy tín. Năm 2019, cô đoạt Nữ vương thể hình bãi biển và quán quân hạng mục nữ 1,6 m tại giải thể hình bãi biển Việt Nam.
Nguyên Thi tiếp tục khẳng định tài năng tại các giải trong nước như Ngôi sao Fitness Model , huy chương bạc Womenphysic 2020 và gần đây là vô địch Overall Open cùng Bikini Open tại NPC Vietnam IFBB Pro League 2024. Ngoài ra, cô còn giành vị trí á quân Bikini Open Class A tại Musclecontest Vietnam 2024, chứng tỏ sức cạnh tranh mạnh mẽ trong làng thể hình Việt Nam.
Không chỉ thi đấu, Nguyễn Dạ Nguyên Thi còn là huấn luyện viên cá nhân (PT) và là chủ một phòng gym tại TP. Hồ Chí Minh.
Cô đã giúp nhiều học viên cải thiện vóc dáng và sức khỏe, đồng thời truyền cảm hứng về sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.
Với vóc dáng săn chắc, đường cong quyến rũ, Nguyên Thi được giới chuyên môn và cộng đồng gọi là “nữ hoàng Bikini thể hình Việt Nam”.
Nguyên Thi từng phải đối mặt với định kiến xã hội khi ở quê, nhiều người không ủng hộ phụ nữ tập tạ. Cùng với đó, các chấn thương trong quá trình luyện tập, thậm chí tai nạn giao thông ảnh hưởng đến đầu gối, cũng từng làm cô gián đoạn nhiều lần. Tuy nhiên, niềm đam mê và quyết tâm đã giúp cô vượt qua tất cả, biến gym trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Câu chuyện của Nguyễn Dạ Nguyên Thi là minh chứng sống động cho việc nghị lực, kiên trì và tình yêu với thể thao có thể thay đổi cuộc đời.
Thiên Anh
