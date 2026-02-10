Hà Nội

Cày lỏn độc lạ, sở hữu kỹ năng chiến đấu cực đáng sợ

Giải mã

Cày lỏn độc lạ, sở hữu kỹ năng chiến đấu cực đáng sợ

Cầy lỏn (họ Herpestidae) là nhóm thú ăn thịt nhỏ nhắn nhưng lanh lợi, nổi tiếng với phản xạ nhanh, trí thông minh cao và khả năng sinh tồn đáng nể.

T.B (tổng hợp)
Cơ thể nhỏ gọn nhưng cực kỳ dẻo dai. Các loài cầy lỏn thường có thân hình thon dài, chân ngắn và cơ bắp săn chắc, giúp chúng di chuyển linh hoạt trong hang hốc, bụi rậm và địa hình phức tạp. Cấu trúc cơ thể này đặc biệt phù hợp với lối sống săn mồi dưới mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Khả năng đối đầu với rắn độc. Cầy lỏn nổi tiếng nhờ khả năng chiến đấu và hạ gục rắn độc, kể cả những loài cực kỳ nguy hiểm như hổ mang. Chúng sở hữu phản xạ né đòn rất nhanh và một mức độ kháng nọc nhất định, giúp tăng cơ hội sống sót khi bị cắn. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn vô cùng đa dạng. Không chỉ ăn thịt, cầy lỏn còn tiêu thụ côn trùng, trứng chim, bò sát nhỏ, trái cây và thậm chí cả xác thối. Sự linh hoạt trong chế độ ăn giúp chúng thích nghi tốt với nhiều môi trường khác nhau, từ rừng rậm đến bán sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Lối sống xã hội phong phú. Một số loài cầy lỏn, như cầy mangut lùn, sống theo bầy đàn chặt chẽ với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Chúng có “người gác” chuyên cảnh giới nguy hiểm trong khi các cá thể khác kiếm ăn, thể hiện mức độ hợp tác cao hiếm thấy ở thú nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp Cựu Thế Giới. Họ Herpestidae chủ yếu phân bố ở châu Phi, châu Á và một phần châu Âu. Chúng sinh sống trong nhiều kiểu môi trường, từ rừng nhiệt đới, savan cho đến vùng nông thôn gần khu dân cư. Ảnh: Pinterest.
Giao tiếp bằng âm thanh và mùi hương. Cầy lỏn sử dụng nhiều loại tiếng kêu khác nhau để báo động, gọi bầy hoặc giao tiếp xã hội. Ngoài ra, chúng còn đánh dấu lãnh thổ bằng tuyến mùi, giúp duy trì trật tự và nhận diện cá thể trong nhóm. Ảnh: Pinterest.
Vai trò kiểm soát sinh vật gây hại. Nhờ săn bắt rắn, chuột và côn trùng, cầy lỏn góp phần hạn chế nhiều loài gây hại cho con người. Ở một số khu vực, chúng từng được nuôi hoặc bảo vệ như “vệ sĩ tự nhiên” cho làng mạc. Ảnh: Pinterest.
Hình ảnh quen thuộc trong văn hóa dân gian. Cầy lỏn xuất hiện trong nhiều câu chuyện dân gian và truyền thuyết châu Phi, Ấn Độ và Đông Nam Á, thường được miêu tả là loài vật thông minh, gan dạ và nhanh trí. Hình tượng này phản ánh sự ngưỡng mộ của con người đối với khả năng sinh tồn của chúng. Ảnh: Pinterest.
