Hà Nội

Cận cảnh tuyến đường nhiều 'ổ gà', 'ô trâu' nhất nội thành Hà Nội đang được sửa chưa

Xã hội

Cận cảnh tuyến đường nhiều 'ổ gà', 'ô trâu' nhất nội thành Hà Nội đang được sửa chưa

Sau hơn một tháng sửa chữa mặt đường, hiện tuyến phố Nguyễn Cảnh Dị (Hà Nội) đã được mở rộng và chia làm đôi để vừa sửa chữa giai đoạn tiếp theo. 

Theo Nhóm Phóng Viên/Tiền phong
Vốn chỉ có 2 làn xe và mặt đường chằng chịt ổ gà, đến thời điểm hiện nay tuyến phố Nguyễn Cảnh Dị từ cầu Đại Kim đến cầu Định Công đã được mở rộng là đường có 2 chiều.
Trước đó hơn một tháng, lòng đường Nguyễn Cảnh Dị vừa nhỏ hẹp vừa ổ gà, ổ trâu chằng chịt và được đánh giá là tuyến đường xấu nhất nội đô Hà Nội.
Bằng việc san ủi, xén vỉa hè và cào bóc toàn bộ lớp mặt đường bị hư hỏng, ổ gà... đến nay lòng đường Nguyễn Cảnh Dị được mở rộng gần gấp đôi.
Hiện một bên đường chiều Đại Kim - cầu Định Công đã được thi công, mở rộng xong giai đoạn 1, đơn vị đã thảm phẳng mặt đường để xe lưu thông; chiều cầu Định Công - Đại Kim được rào để tiếp tục thi công giai đoạn 2.
Để đẩy nhanh các hạng mục thi công, nhiều đoạn công nhân đang phải dùng cả đầm tay để đầm nén nền đường.
Ở chiều đường đang được dành cho xe lưu thông, Sở Xây dựng Hà Nội có phương án chỉ cho xe máy và xe buýt lưu thông, cấm ô tô.
Khi đường Nguyễn Cảnh Dị thi công, toàn bộ xe ô tô dồn hết sang đường bờ sông Tô Lịch phía đối diện, dẫn đến tuyến đường này đang trở nên quá tải, ùn tắc.
Theo tiến độ giấy phép được Sở Xây dựng cấp, công trình sửa chữa lòng đường Nguyễn Cảnh Dị có thời gian thực hiện từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/4/2026.
