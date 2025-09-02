Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảm xúc đặc biệt "80 năm có một lần" ở Quảng trường Ba Đình

Xã hội

Cảm xúc đặc biệt "80 năm có một lần" ở Quảng trường Ba Đình

Những người có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử không khỏi rưng rưng xúc động trước bầu không khí hào hùng và thiêng liêng của ngày trọng đại.

Nhóm PV
Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình – nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi – bừng lên khí thế hào hùng trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình – nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi – bừng lên khí thế hào hùng trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành là xe mô hình Quốc huy uy nghi.
Dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành là xe mô hình Quốc huy uy nghi.
Kế đến là hình ảnh những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, cờ Đảng tung bay kiêu hãnh dưới nắng thu Hà Nội.
Kế đến là hình ảnh những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, cờ Đảng tung bay kiêu hãnh dưới nắng thu Hà Nội.
Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua trong sự kính cẩn, trang nghiêm của toàn thể quảng trường, tái hiện hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại đã khai sinh nước Việt Nam mới.
Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua trong sự kính cẩn, trang nghiêm của toàn thể quảng trường, tái hiện hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại đã khai sinh nước Việt Nam mới.
Xe Chỉ huy và xe Tổ Quân kỳ toàn quân mở đầu cho các khối diễu binh hùng dũng.
Xe Chỉ huy và xe Tổ Quân kỳ toàn quân mở đầu cho các khối diễu binh hùng dũng.
Từng bước chân dứt khoát, ngay hàng thẳng lối của các binh chủng, quân chủng đã tạo nên khí thế hùng tráng, thể hiện sức mạnh và kỷ luật thép của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Từng bước chân dứt khoát, ngay hàng thẳng lối của các binh chủng, quân chủng đã tạo nên khí thế hùng tráng, thể hiện sức mạnh và kỷ luật thép của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Dàn khí tài hùng hậu – xe tăng, pháo, thiết giáp, radar, tên lửa, xe đặc dụng... – lăn bánh qua Quảng trường, biểu tượng của ý chí độc lập và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.
Dàn khí tài hùng hậu – xe tăng, pháo, thiết giáp, radar, tên lửa, xe đặc dụng... – lăn bánh qua Quảng trường, biểu tượng của ý chí độc lập và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.
Không khí vừa trang nghiêm, vừa rạo rực hòa quyện cùng niềm xúc động và tự hào của hàng vạn người dân và bạn bè quốc tế có mặt tại quảng trường lịch sử.
Không khí vừa trang nghiêm, vừa rạo rực hòa quyện cùng niềm xúc động và tự hào của hàng vạn người dân và bạn bè quốc tế có mặt tại quảng trường lịch sử.
Những người có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử không khỏi rưng rưng xúc động trước bầu không khí hào hùng và thiêng liêng của ngày trọng đại.
Những người có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử không khỏi rưng rưng xúc động trước bầu không khí hào hùng và thiêng liêng của ngày trọng đại.
Tiếng reo hò, những tràng pháo tay nối dài tại buổi đại lễ không chỉ thể hiện niềm tự hào, mà còn gửi gắm niềm tin son sắt vào một tương lai tươi đẹp, nơi Việt Nam tiếp tục vững vàng, giàu mạnh và sánh vai cùng bè bạn năm châu.
Tiếng reo hò, những tràng pháo tay nối dài tại buổi đại lễ không chỉ thể hiện niềm tự hào, mà còn gửi gắm niềm tin son sắt vào một tương lai tươi đẹp, nơi Việt Nam tiếp tục vững vàng, giàu mạnh và sánh vai cùng bè bạn năm châu.
Nhóm PV
#Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam #Quảng trường Ba Đình lịch sử #Diễu binh #diễu hành ngày Quốc khánh #Khí thế hào hùng Việt Nam #Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT