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Số hóa - Xe

Cách giải phóng dung lượng Zalo nhanh chóng, tránh mất dữ liệu

Zalo chiếm nhiều bộ nhớ điện thoại sau thời gian dài sử dụng? Người dùng có thể dọn bộ nhớ đệm, xóa tệp cũ và quản lý dữ liệu để giải phóng dung lượng.

Thiên Trang (th)

Zalo là ứng dụng nhắn tin quen thuộc với nhiều người dùng Việt Nam, phục vụ nhu cầu trao đổi công việc, gửi hình ảnh, video và tài liệu. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, dữ liệu tích lũy từ các cuộc trò chuyện có thể chiếm đáng kể bộ nhớ điện thoại. Khi thiết bị gần đầy dung lượng, việc kiểm tra và dọn dẹp Zalo là giải pháp giúp giải phóng không gian lưu trữ mà không nhất thiết phải xóa toàn bộ lịch sử tin nhắn.

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Dọn dẹp bộ nhớ đệm và các tệp không cần thiết là cách giải phóng dung lượng Zalo mà không phải xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện.

Nguyên nhân phổ biến là hình ảnh, video, tệp đính kèm và tin nhắn thoại được trao đổi trong các cuộc trò chuyện. Với người thường xuyên sử dụng Zalo để làm việc hoặc tham gia nhiều nhóm, lượng dữ liệu này có thể tăng nhanh theo thời gian. Ngoài ra, bộ nhớ đệm gồm những dữ liệu tạm thời được tạo trong quá trình sử dụng cũng góp phần làm tăng dung lượng ứng dụng. Các tệp lưu trong mục My Documents và dữ liệu từ những tài khoản từng đăng nhập trên cùng thiết bị cũng có thể chiếm thêm bộ nhớ.

Trước khi xóa dữ liệu, người dùng nên xác định những mục đang chiếm nhiều dung lượng nhất. Trên ứng dụng Zalo, hãy mở mục Cá nhân, chọn Dữ liệu rồi kiểm tra thông tin dung lượng được hiển thị. Tại đây, người dùng có thể truy cập các chức năng quản lý dữ liệu trò chuyện và bộ nhớ đệm. Tên gọi hoặc vị trí một số tùy chọn có thể thay đổi theo phiên bản ứng dụng.

Cách đơn giản nhất là xóa bộ nhớ đệm. Trong mục Cá nhân, người dùng vào Dữ liệu, chọn Dọn dẹp bộ nhớ đệm và xác nhận nếu được yêu cầu. Đây là lựa chọn nên ưu tiên vì bộ nhớ đệm chủ yếu chứa dữ liệu tạm thời, khác với nội dung trò chuyện cần lưu giữ.

Tiếp theo, người dùng có thể xóa những hình ảnh, video hoặc tệp không còn cần thiết. Tại mục Dữ liệu, chọn chức năng xem và dọn dẹp dữ liệu trò chuyện, sau đó kiểm tra từng cuộc hội thoại. Nếu ứng dụng hỗ trợ sắp xếp theo dung lượng hoặc loại tệp, hãy ưu tiên những nội dung chiếm nhiều bộ nhớ nhưng không còn giá trị sử dụng.

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Người dùng nên kiểm tra kỹ dữ liệu trò chuyện và sao lưu thông tin quan trọng trước khi xóa ảnh, video hoặc tài liệu trên Zalo.

Với mục My Documents, người dùng có thể mở cuộc trò chuyện tương ứng, nhấn giữ nội dung muốn xóa rồi chọn Xóa. Một số phiên bản còn cung cấp trang quản lý dung lượng để chọn và loại bỏ nhiều tệp cùng lúc. Ngoài ra, việc dọn dẹp các cuộc trò chuyện cũ cũng giúp giảm dữ liệu lưu trữ, nhưng cần kiểm tra kỹ trước khi xóa lịch sử.

Không phải thao tác dọn dẹp nào cũng có mức độ ảnh hưởng giống nhau. Xóa bộ nhớ đệm khác với xóa ảnh, tài liệu hoặc lịch sử trò chuyện. Vì vậy, người dùng nên ưu tiên loại bỏ dữ liệu tạm thời, sau đó mới cân nhắc xóa nội dung cá nhân không còn cần thiết.

Trước khi xóa hàng loạt, đổi điện thoại hoặc cài đặt lại Zalo, hãy sao lưu những tin nhắn và tệp quan trọng bằng chức năng phù hợp. Việc kiểm tra dung lượng định kỳ, chủ động quản lý tệp đính kèm và hạn chế lưu trữ những nội dung không cần thiết sẽ giúp điện thoại có thêm không gian, đồng thời giảm nguy cơ mất dữ liệu trong quá trình sử dụng.

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#Zalo #dọn dẹp #dung lượng #bộ nhớ #lưu trữ #quản lý dữ liệu

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