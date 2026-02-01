Các hộ dân tháo dỡ công trình thực hiện GPMB dự án Vành đai 2,5

Hà Nội

Xã hội

Hiện các hộ dân trong chỉ giới GPMB dự án đường Vành đai 2,5 đang tự nguyện di dời tài sản, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công đúng tiến độ.

Những ngày gần đây, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy đang được tiến hành khẩn trương. Nhiều hộ dân đã chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án
Đoạn tuyến nối từ Cầu Giấy tới Khu đô thị mới Dịch Vọng (thuộc Vành đai 2,5) dài khoảng 420m. Từ cuối năm 2025, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 334/338 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất thu hồi gần 19.000m2.
Theo ghi nhận, hiện nay người dân trong chỉ giới GPMB dự án đang tự nguyện di dời tài sản. Những công trình, hạng mục xây dựng trong khu vực dự án đang dần được tháo dỡ, phá bỏ theo kế hoạch.
Bà Nguyễn Thị Chi, ngõ 165 Cầu Giấy cho biết, thửa đất của gia đình bị thu hồi rộng khoảng 150m2 hiện là nơi cư trú của 2 hộ (hộ bà Chi và em trai). Theo phương án, gia đình bà và em trai được hỗ trợ 2 căn tái định cư tại phố Trần Thái Tông. Hiện gia đình đang di dời tài sản, tháo dỡ công trình, dự kiến sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương ngày 2/2. Dù vậy, bà cũng mong muốn sớm nhận được tiền hỗ trợ để trang trải cuộc sống.
Nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch, UBND phường Cầu Giấy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng. Với những trường hợp không bàn giao mặt bằng, phường sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, dự kiến thực hiện trong quý I/2026.
Tương tự, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đi qua phường Khương Đình có chiều dài 1.520m, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40m với tổng mức đầu tư 2.433 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 60.902,1 m2, liên quan đến 703 tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Đến nay, phường Khương Đình đã hoàn thành GPMB đối với 13/13 cơ quan, đơn vị. Với các cá nhân còn lại, phường đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm hiện trạng và công khai dự thảo hơn 250 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Bên cạnh đó, UBND phường Khương Đình đã điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng. Theo kế hoạch điều chỉnh, 3/4 gói thầu quan trọng được đẩy sớm thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu từ quý II/2026 lên ngay trong quý I/2026. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng điều chỉnh tổng giá trị các gói thầu và dự phòng phí theo hướng cập nhật sát hơn với thực tế, phù hợp biến động giá và yêu cầu kỹ thuật.
Trong bối cảnh hạ tầng giao thông đô thị đang chịu nhiều áp lực, việc đẩy nhanh các thủ tục lựa chọn nhà thầu, song hành với công tác GPMB và tổ chức thi công, được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét cho dự án Vành đai 2,5.
Theo Thanh Hiếu/ Báo Tiền phong
