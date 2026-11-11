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Doanh nghiệp

BSR - Hạt nhân tiên phong về lọc hóa dầu

Mới đây, đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) do ông Trần Hồng Nam - Thành viên HĐTV Tập đoàn làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các ban chuyên môn đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) trong khuôn khổ chương trình giám sát năm 2026 của HĐTV PETROVIETNAM.

PV

Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả

Báo cáo với đoàn công tác, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết: BSR đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, hiệu quả; duy trì Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, liên tục ở công suất cao, đồng thời tối ưu hóa hoạt động của các phân xưởng công nghệ nhằm khai thác hiệu quả năng lực của thiết bị. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Nhà máy duy trì công suất vận hành bình quân đạt khoảng 123% công suất thiết kế, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR

Bên cạnh việc duy trì NM Lọc dầu Dung Quất vận hành ở công suất cao, BSR tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong tối ưu hóa công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng lượng. Đáng chú ý, tỷ lệ năng lượng tự dùng và hao hụt của Nhà máy giảm xuống còn 7,2%, mức thấp nhất kể từ khi đi vào vận hành thương mại; chỉ số hiệu quả năng lượng (EII) tiếp tục được kiểm soát dưới mức mục tiêu 101,4%. Đồng thời, BSR đã mở rộng khả năng chế biến lên 40 chủng loại dầu thô, thử nghiệm thành công các loại dầu thô mới như Erha, Sao Vàng - Đại Nguyệt và bổ sung nguồn nguyên liệu cho phân xưởng LCO-HDT, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành. BSR cũng đã hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống phối trộn xăng trực tuyến và trạm xuất xe bồn mở rộng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hóa hoạt động xuất bán sản phẩm.

Nhờ giữ vững nhịp độ sản xuất, các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ của BSR năm 2026 ước đạt kết quả tích cực, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ các sản phẩm từ NMLD Dung Quất đều đạt và vượt từ 8 - 12% so với kế hoạch.

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Về kết quả sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 của BSR ước đạt 223.991 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm và tăng 56% so với năm 2025. Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu có sự chuyển dịch tích cực theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng lĩnh vực kinh doanh và phát triển thị trường. Trong đó, doanh thu từ các sản phẩm chủ lực ước đạt 177.466 tỷ đồng, chiếm 79,2% tổng doanh thu, tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, doanh thu từ các sản phẩm mới và hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) ước đạt 40.732 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng doanh thu, cho thấy những kết quả bước đầu trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và mở rộng không gian tăng trưởng. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh quốc tế ước đạt 3.224 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch, góp phần khẳng định nỗ lực mở rộng thị trường và từng bước nâng cao vị thế của BSR trong khu vực.

BSR cũng ghi dấu ấn trong nghiên cứu và thương mại hóa các dòng sản phẩm mới có giá trị cao như hạt nhựa PP chuyên dụng (PP TF4035, PP F3030), xăng sinh học E10 RON95, E10 RON97, Bio-Diesel B5, nhiên liệu hàng hải bền vững S-MFO, lưu huỳnh hạt và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Đồng thời, BSR tiếp tục làm chủ công nghệ sản xuất các nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh như Jet A-1K, DO L-62, xăng RON83.

Năng lực tài chính của BSR tiếp tục được củng cố vững chắc. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ước đạt 118.051 tỷ đồng (tăng 33.047 tỷ đồng so với đầu năm), vốn chủ sở hữu ước đạt 81.447 tỷ đồng. BSR đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 50.073 tỷ đồng.

Tăng tốc 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Giai đoạn 2026 - 2030, BSR xác định mục tiêu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, đồng thời mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển dịch mô hình kinh doanh theo hướng xanh, bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, BSR tập trung triển khai các dự án trọng điểm, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Trong đó, Dự án Nâng cấp mở rộng (NCMR) Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Dự án đã ký kết hợp đồng EPC ngày 09/7/2026, hoàn thành 86,6% khối lượng san lấp mặt bằng và đang triển khai thiết kế chi tiết, mua sắm vật tư. Đặc biệt, trong kỳ Bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 (TA6) năm 2027, BSR dự kiến tích hợp thi công 116 điểm đấu nối của Dự án NCMR, đồng thời phối hợp với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tối ưu lịch dừng máy, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước.

Song song với đó, BSR đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, phát triển các sản phẩm mới như nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), xăng sinh học E10, BioDO, hydro xanh, e-methanol và các sản phẩm hóa dầu giá trị cao như PP compound, nhựa đường từ dầu cặn, Carbon Black. Tổng Công ty cũng chú trọng mở rộng chuỗi giá trị hóa dầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, M&A, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị theo chuẩn mực quốc tế OECD.

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược, BSR triển khai 8 nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng kinh doanh quốc tế, phát triển dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M), tăng cường liên kết chuỗi trong hệ sinh thái PETROVIETNAM. Cùng với đó, BSR đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và thực hiện các mục tiêu ESG, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Hồng Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của BSR trong năm 2026, đặc biệt là việc duy trì NM Lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao, đạt kết quả tích cực về doanh thu, lợi nhuận; đồng thời đánh giá cao những bước tiến trong nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm mới, đổi mới sáng tạo, quản trị và tái cơ cấu doanh nghiệp. BSR tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí sản xuất và tiêu hao năng lượng; đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, cơ cấu lại danh mục đầu tư và sản phẩm mới, tăng cường chuyển đổi số và phát triển công nghệ chiến lược.

Đặc biệt, BSR cần phát huy vai trò hạt nhân trong phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Dung Quất, chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư, tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài PETROVIETNAM nhằm mở rộng chuỗi giá trị, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao vị thế của BSR trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

#BSR #Nhà máy Lọc dầu Dung Quất #Lọc hóa dầu #Nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu #Chuyển dịch năng lượng

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