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Doanh nghiệp

BSR lãi hợp nhất gần 25.000 tỷ đồng

BSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 24.901,7 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026, gấp gần 11,6 lần cùng kỳ, nhờ thị trường thuận lợi và duy trì công suất vận hành cao.

PV

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa được công bố, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 59.580,6 tỷ đồng. Doanh thu thuần tăng mạnh so với mức 35.290,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 8.969 tỷ đồng, cao gấp gần 9,9 lần so với mức 908,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của BSR đạt 164.216,5 tỷ đồng, tăng khoảng 58% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 24.901 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt hơn 2.154 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, kết quả kinh doanh tích cực đến từ diễn biến thuận lợi của thị trường dầu mỏ. Theo đó, trong quý III, giá dầu Dated Brent bình quân đạt 97 USD/thùng, tăng 27,93 USD/thùng so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, chênh lệch giữa giá sản phẩm dầu và giá dầu thô tăng mạnh, tạo điều kiện cải thiện hiệu quả chế biến, kinh doanh của BSR.

Kết quả này còn gắn liền với việc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất duy trì vận hành ở công suất cao, bình quân quy đổi khoảng 123% công suất thiết kế trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, phân xưởng chưng cất dầu thô CDU vận hành ở mức 118-119%; phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi RFCC đạt 108-110%; phân xưởng xử lý KTU đạt 140–145% công suất thiết kế. Tổng sản lượng sản xuất 9 tháng đạt 6,109 triệu tấn, bằng 105,2% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ đạt 6,058 triệu tấn. BSR nộp ngân sách nhà nước hợp nhất 9.034 tỷ đồng.

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Cùng với việc duy trì công suất vận hành cao, BSR chú trọng tối ưu cơ cấu sản phẩm, ưu tiên các mặt hàng có biên lợi nhuận tốt như dầu diesel (DO), nhiên liệu bay Jet A-1; đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế, kinh doanh xăng sinh học E5, E10 và thương mại nguyên liệu, sản phẩm.

Tính lũy kế từ khi NMLD Dung Quất xuất bán sản phẩm đầu tiên đầu năm 2009 đến hết tháng 9, BSR đã sản xuất gần 111,8 triệu tấn sản phẩm, tiêu thụ hơn 111,3 triệu tấn. Doanh thu hợp nhất vượt 2 triệu tỷ đồng và tổng số nộp ngân sách nhà nước vượt 270,3 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả sản xuất - kinh doanh, BSR cũng chú trọng công tác an toàn, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Tổng công ty ghi nhận hơn 59 triệu giờ công an toàn; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát an toàn, số hóa hoạt động vận hành. Tỷ lệ năng lượng tự dùng và hao hụt được duy trì ở mức 7,2%; đồng thời, BSR đã chế biến thành công 40 loại dầu thô.

#BSR #Nhà máy Lọc dầu Dung Quất #Lọc hóa dầu #Kết quả kinh doanh #Thị trường dầu mỏ

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