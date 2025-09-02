Hà Nội

Bên trong căn nhà ngập sách và hoa của ca sĩ Tùng Dương

Bất động sản

Bên trong căn nhà ngập sách và hoa của ca sĩ Tùng Dương

Tổ ấm của ca sĩ Tùng Dương và bà xã Giang Phạm là căn hộ cao cấp có view Hồ Tây, thoáng đãng, ngập hoa và sách.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau hơn 20 năm ca hát, ca sĩ Tùng Dương vẫn luôn giữ “màu sắc lạ” hiếm có và được mệnh danh là divo làng nhạc Việt. Ảnh: Vietnamnet
Sau hơn 20 năm ca hát, ca sĩ Tùng Dương vẫn luôn giữ “màu sắc lạ” hiếm có và được mệnh danh là divo làng nhạc Việt. Ảnh: Vietnamnet
Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đầy màu sắc, Tùng Dương còn gây chú ý bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã Giang Phạm. Nam ca sĩ cùng vợ và các con hiện sống trong căn chung cư cao cấp tại Hà Nội. Ảnh: Facebook
Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đầy màu sắc, Tùng Dương còn gây chú ý bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã Giang Phạm. Nam ca sĩ cùng vợ và các con hiện sống trong căn chung cư cao cấp tại Hà Nội. Ảnh: Facebook
Căn hộ của nam ca sĩ sở hữu không gian thoáng mát đầy gió và ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Vietnamnet
Căn hộ của nam ca sĩ sở hữu không gian thoáng mát đầy gió và ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Vietnamnet
Đặc biệt, view căn hộ nhìn thẳng ra hồ Tây. Ảnh: Vietnamnet
Đặc biệt, view căn hộ nhìn thẳng ra hồ Tây. Ảnh: Vietnamnet
Nam ca sĩ chọn sắc trắng chủ đạo cho căn nhà, nội thất đơn giản nhưng hiện đại. Ảnh: Vietnamnet
Nam ca sĩ chọn sắc trắng chủ đạo cho căn nhà, nội thất đơn giản nhưng hiện đại. Ảnh: Vietnamnet
Bình hoa cho không gian nhà thêm tươi mới, sinh động. Ảnh: Vietnamnet
Bình hoa cho không gian nhà thêm tươi mới, sinh động. Ảnh: Vietnamnet
Trong nhà được Tùng Dương đặt nhiều kệ, tủ gỗ để trưng bày nhiều sách và 6.000 đĩa CD. Ảnh: Facebook
Trong nhà được Tùng Dương đặt nhiều kệ, tủ gỗ để trưng bày nhiều sách và 6.000 đĩa CD. Ảnh: Facebook
Ba chiếc cúp từ giải Cống Hiến 2021 cho các hạng mục Album của năm, Chương trình của năm, Ca sĩ của năm được nam ca sĩ đặt ở vị trí dễ nhìn. Ảnh: Vietnamnet
Ba chiếc cúp từ giải Cống Hiến 2021 cho các hạng mục Album của năm, Chương trình của năm, Ca sĩ của năm được nam ca sĩ đặt ở vị trí dễ nhìn. Ảnh: Vietnamnet
Trong nhà luôn có những bình hoa rực rỡ. Ảnh: Vietnamnet
Trong nhà luôn có những bình hoa rực rỡ. Ảnh: Vietnamnet
Bà xã của nam ca sĩ cũng thích nấu ăn, bày biện tiệc trà tại gia. Ảnh: Vietnamnet
Bà xã của nam ca sĩ cũng thích nấu ăn, bày biện tiệc trà tại gia. Ảnh: Vietnamnet
Sân thượng như một khu vườn thiền giữa khung cảnh Tây Hồ. Ảnh: Facebook
Sân thượng như một khu vườn thiền giữa khung cảnh Tây Hồ. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (tổng hợp)
#căn hộ cao cấp Hà Nội #view Hồ Tây #sách và hoa trong nhà #phong cách nội thất hiện đại #căn hộ có ban công sân thượng #ca sĩ Tùng Dương

