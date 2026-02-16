Hà Nội

5 loại hoa nên cắm ngày Tết để hút lộc cả năm

5 loại hoa nên cắm ngày Tết để hút lộc cả năm

Cắm hoa trong nhà dịp Tết không chỉ giúp trang trí mà còn gửi gắm mong ước về tài lộc, may mắn và bình an cho cả năm mới.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ở miền Bắc, hoa đào gần như là “linh hồn” của ngày Tết. Sắc hồng tươi tắn của đào tượng trưng cho sự sinh sôi, khởi đầu mới và nguồn năng lượng tích cực. Ảnh: Facebook
Theo phong thủy, hoa đào còn có tác dụng xua đuổi tà khí, mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Ảnh: AVAKids
Khi cắm đào, nên chọn cành có nhiều nụ xen kẽ hoa nở, đặt ở phòng khách hoặc gần cửa ra vào để đón sinh khí đầu năm. Ảnh: AVAKids
Với người miền Nam, hoa mai là loài hoa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến. Màu vàng của mai được xem là màu của phú quý, giàu sang và thịnh vượng. Ảnh: Internet
Cánh mai càng nhiều thì ý nghĩa tài lộc càng lớn, tượng trưng cho tiền tài, danh vọng và sự phát đạt. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Hoa mai nên đặt ở vị trí trang trọng trong nhà, nơi có ánh sáng tự nhiên, tránh góc tối để không làm “hao” vượng khí. Ảnh: bTaskee
Hoa cúc vàng đặc biệt được ưa chuộng trong dịp Tết bởi sắc vàng tươi sáng gợi liên tưởng đến tài lộc. Ảnh: Báo An Giang
Một bình cúc cắm gọn gàng trên bàn thờ hoặc bàn tiếp khách vừa trang nhã vừa mang thông điệp cầu chúc năm mới an khang. Ảnh: Tuấn Nguyên Corp
Hoa lay ơn có dáng vươn thẳng, thể hiện ý chí tiến lên và sự phát triển bền vững. Trong phong thủy, hoa lay ơn tượng trưng cho sự thăng tiến trong công việc, học hành hanh thông. Ảnh: Internet
Loài hoa này thường được cắm thành bó cao, đặt ở phòng khách hoặc gần bàn thờ tổ tiên, mang ý nghĩa cầu mong một năm mới thuận lợi, mọi việc “thuận buồm xuôi gió”. Ảnh: Shophoavip
Hoa đồng tiền có nhiều màu sắc rực rỡ, tượng trưng cho niềm vui, sự lạc quan và tiền tài. Ảnh: Internet
Cắm hoa đồng tiền trong những ngày đầu năm được tin rằng sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp gia chủ gặp nhiều cơ hội tài chính. Ảnh: Tuấn Nguyên Corp
