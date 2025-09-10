Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
3 loại cây hút phú quý, mang tài lộc về cho gia chủ

Kho tri thức

3 loại cây hút phú quý, mang tài lộc về cho gia chủ

3 cây cảnh này trong từng cành lá, từng chùm quả hay từng bông hoa, đều thấy thấp thoáng niềm tin về một cuộc sống sung túc, ấm áp và đầy hy vọng

Theo Thùy Linh / Phụ Nữ Số
Một số loại cây được xem như “biểu tượng cát tường”, thường được những gia đình khá giả ưa chuộng bởi chúng vừa mang lại vẻ đẹp cho không gian sống, vừa gợi mở niềm tin vào một cuộc sống sung túc. Trong số đó, hồng, nho và đào là ba loài cây tiêu biểu.
Một số loại cây được xem như “biểu tượng cát tường”, thường được những gia đình khá giả ưa chuộng bởi chúng vừa mang lại vẻ đẹp cho không gian sống, vừa gợi mở niềm tin vào một cuộc sống sung túc. Trong số đó, hồng, nho và đào là ba loài cây tiêu biểu.
Cây hồng – biểu tượng của sự no đủ và viên mãn: Từ lâu, cây hồng đã được coi là một loài cây mang nhiều điều tốt lành. Tán cây xòe rộng, lá xanh quanh năm, ngay cả trong mùa đông lạnh giá vẫn toát lên vẻ vững chãi, tràn đầy sức sống. Chính đặc điểm này khiến hồng trở thành điểm nhấn đặc biệt trong sân vườn của nhiều gia đình khá giả.
Cây hồng – biểu tượng của sự no đủ và viên mãn: Từ lâu, cây hồng đã được coi là một loài cây mang nhiều điều tốt lành. Tán cây xòe rộng, lá xanh quanh năm, ngay cả trong mùa đông lạnh giá vẫn toát lên vẻ vững chãi, tràn đầy sức sống. Chính đặc điểm này khiến hồng trở thành điểm nhấn đặc biệt trong sân vườn của nhiều gia đình khá giả.
Khi bước sang mùa xuân, cây hồng nở hoa trắng tinh khôi, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp vườn, đem đến cảm giác an yên, thư thái cho gia chủ. Đến mùa thu, cây lại trĩu trịt quả, sắc vàng đỏ của từng quả hồng treo lủng lẳng như những chiếc đèn lồng nhỏ, tạo nên khung cảnh ấm áp và đầy chất lễ hội.
Khi bước sang mùa xuân, cây hồng nở hoa trắng tinh khôi, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp vườn, đem đến cảm giác an yên, thư thái cho gia chủ. Đến mùa thu, cây lại trĩu trịt quả, sắc vàng đỏ của từng quả hồng treo lủng lẳng như những chiếc đèn lồng nhỏ, tạo nên khung cảnh ấm áp và đầy chất lễ hội.
Trong quan niệm phong thủy, những quả hồng đỏ rực tượng trưng cho tài lộc và sự sung túc. Cành quả sai trĩu nặng còn được xem như điềm báo mùa màng bội thu, gia đình no đủ, hạnh phúc viên mãn.
Trong quan niệm phong thủy, những quả hồng đỏ rực tượng trưng cho tài lộc và sự sung túc. Cành quả sai trĩu nặng còn được xem như điềm báo mùa màng bội thu, gia đình no đủ, hạnh phúc viên mãn.
Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa biểu trưng, hồng còn có giá trị thực tiễn: quả hồng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có thể ăn tươi hoặc chế biến thành hồng khô, bánh hồng… vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ, phong thủy và dinh dưỡng khiến hồng trở thành lựa chọn hàng đầu trong các khu vườn sang trọng.
Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa biểu trưng, hồng còn có giá trị thực tiễn: quả hồng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có thể ăn tươi hoặc chế biến thành hồng khô, bánh hồng… vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ, phong thủy và dinh dưỡng khiến hồng trở thành lựa chọn hàng đầu trong các khu vườn sang trọng.
Cây nho – tượng trưng cho sự sinh sôi và thịnh vượng: Nếu hồng mang đến cảm giác bình yên, viên mãn thì nho lại được xem là loài cây của sự sinh sôi và phát đạt. Trái nho thường mọc thành từng chùm lớn, quả chen chúc nhau, tượng trưng cho đông con nhiều cháu, phúc lộc dồi dào.
Cây nho – tượng trưng cho sự sinh sôi và thịnh vượng: Nếu hồng mang đến cảm giác bình yên, viên mãn thì nho lại được xem là loài cây của sự sinh sôi và phát đạt. Trái nho thường mọc thành từng chùm lớn, quả chen chúc nhau, tượng trưng cho đông con nhiều cháu, phúc lộc dồi dào.
Người xưa quan niệm rằng gieo một hạt nho có thể thu về hàng vạn quả, hình ảnh ấy phản ánh sức sống mãnh liệt, sự bền bỉ trong lao động và cả sự nghiệp thăng tiến.
Người xưa quan niệm rằng gieo một hạt nho có thể thu về hàng vạn quả, hình ảnh ấy phản ánh sức sống mãnh liệt, sự bền bỉ trong lao động và cả sự nghiệp thăng tiến.
Không chỉ mang ý nghĩa gia đình đông vui, hạnh phúc, nho còn được gắn liền với sự sung túc trong tôn giáo và văn hóa. Trong Phật giáo, hình ảnh quả nho thường xuất hiện trong điêu khắc, được coi là biểu tượng của ngũ cốc đầy đủ, lương thực không bao giờ cạn.
Không chỉ mang ý nghĩa gia đình đông vui, hạnh phúc, nho còn được gắn liền với sự sung túc trong tôn giáo và văn hóa. Trong Phật giáo, hình ảnh quả nho thường xuất hiện trong điêu khắc, được coi là biểu tượng của ngũ cốc đầy đủ, lương thực không bao giờ cạn.
Về mặt thẩm mỹ, giàn nho xanh mướt, lá xum xuê che bóng mát, quả tròn mọng rủ xuống thành chùm, tạo nên cảnh quan rất đặc biệt cho sân vườn. Về mặt giá trị sử dụng, nho cũng được ưa chuộng bởi vị ngọt thanh, giàu dưỡng chất, có thể ăn tươi hoặc dùng trong chế biến rượu vang, bánh kẹo, thậm chí cả mỹ phẩm và dược liệu.
Về mặt thẩm mỹ, giàn nho xanh mướt, lá xum xuê che bóng mát, quả tròn mọng rủ xuống thành chùm, tạo nên cảnh quan rất đặc biệt cho sân vườn. Về mặt giá trị sử dụng, nho cũng được ưa chuộng bởi vị ngọt thanh, giàu dưỡng chất, có thể ăn tươi hoặc dùng trong chế biến rượu vang, bánh kẹo, thậm chí cả mỹ phẩm và dược liệu.
Nho còn hấp dẫn bởi vòng đời gắn liền với bốn mùa: xuân nảy lộc, hè vươn xanh, thu trĩu quả, đông lại được dùng để ủ rượu. Chính sự tuần hoàn này khiến giàn nho trở thành biểu tượng cho sự đầy đủ, may mắn và vĩnh cửu.
Nho còn hấp dẫn bởi vòng đời gắn liền với bốn mùa: xuân nảy lộc, hè vươn xanh, thu trĩu quả, đông lại được dùng để ủ rượu. Chính sự tuần hoàn này khiến giàn nho trở thành biểu tượng cho sự đầy đủ, may mắn và vĩnh cửu.
Cây đào – nét đẹp văn hóa và lời chúc trường thọ: Trong văn hóa Việt Nam, khó có loài cây nào mang nhiều tầng ý nghĩa như cây đào. Đây là biểu tượng gắn liền với Tết cổ truyền, mỗi dịp xuân về lại hiện diện trong mọi nếp nhà như lời chúc may mắn, an khang cho năm mới.
Cây đào – nét đẹp văn hóa và lời chúc trường thọ: Trong văn hóa Việt Nam, khó có loài cây nào mang nhiều tầng ý nghĩa như cây đào. Đây là biểu tượng gắn liền với Tết cổ truyền, mỗi dịp xuân về lại hiện diện trong mọi nếp nhà như lời chúc may mắn, an khang cho năm mới.
Nhưng không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần, đào còn là loài cây mang nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Hoa đào rực rỡ vào đầu xuân tượng trưng cho tình yêu, vẻ đẹp và tuổi trẻ. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đã mượn hình ảnh hoa đào để ca ngợi sự tinh khôi, tình duyên và khát vọng sống.
Nhưng không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần, đào còn là loài cây mang nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Hoa đào rực rỡ vào đầu xuân tượng trưng cho tình yêu, vẻ đẹp và tuổi trẻ. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đã mượn hình ảnh hoa đào để ca ngợi sự tinh khôi, tình duyên và khát vọng sống.
Bên cạnh đó, quả đào lại gắn liền với trường thọ và sức khỏe. Từ xưa, trong những dịp mừng thọ, người ta thường tặng quả đào hoặc bánh hình quả đào như lời chúc sống lâu trăm tuổi, con cháu sum vầy.
Bên cạnh đó, quả đào lại gắn liền với trường thọ và sức khỏe. Từ xưa, trong những dịp mừng thọ, người ta thường tặng quả đào hoặc bánh hình quả đào như lời chúc sống lâu trăm tuổi, con cháu sum vầy.
Trong phong thủy, cây đào còn mang ý nghĩa may mắn về sự nghiệp và hôn nhân. Tùy theo vị trí trồng mà đào biểu đạt những mong ước khác nhau: phía nam tượng trưng cho lễ hội và may mắn, phía tây gắn với thành công trong công việc, còn phía đông lại thể hiện sự phát triển, thịnh vượng.
Trong phong thủy, cây đào còn mang ý nghĩa may mắn về sự nghiệp và hôn nhân. Tùy theo vị trí trồng mà đào biểu đạt những mong ước khác nhau: phía nam tượng trưng cho lễ hội và may mắn, phía tây gắn với thành công trong công việc, còn phía đông lại thể hiện sự phát triển, thịnh vượng.
Ngoài ý nghĩa biểu tượng, đào cũng có giá trị kinh tế lớn. Trái đào giòn ngọt, được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu ổn định cho nông dân. Đặc biệt, với những ai yêu thích thú chơi cây cảnh, việc ngồi dưới gốc đào ngắm hoa nở, nhâm nhi chén rượu hoa đào hay chờ ngày thưởng thức trái chín luôn là trải nghiệm đầy thi vị. (*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)
Ngoài ý nghĩa biểu tượng, đào cũng có giá trị kinh tế lớn. Trái đào giòn ngọt, được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu ổn định cho nông dân. Đặc biệt, với những ai yêu thích thú chơi cây cảnh, việc ngồi dưới gốc đào ngắm hoa nở, nhâm nhi chén rượu hoa đào hay chờ ngày thưởng thức trái chín luôn là trải nghiệm đầy thi vị. (*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)
Theo Thùy Linh / Phụ Nữ Số
phunuso.baophunuthudo.vn
Link bài gốc Copy link
https://phunuso.baophunuthudo.vn/3-loai-cay-canh-vua-dep-nha-vua-hut-day-tai-loc-phu-quy-bao-sao-nha-giau-thich-me-193250905141303848.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExYU1OVzZZYldybDk1czVibAEeoPnD6LhWwUpmqvkEOZSKY_Gzm91BFkY1Or8s2PbZFli-2AE7rB3gaucF2TQ_aem_bAFFRTMTxfqY0ZA4WN5y6w
#cây hồng phong thủy #cây nho trang trí sân vườn #cây đào Tết #cây cảnh phong thủy #quả hồng tài lộc #biểu tượng cây nho

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT