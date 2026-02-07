Hà Nội

Người Kuna nổi tiếng với nghệ thuật Mola tinh xảo nhất toàn cầu

Kho tri thức

Người Kuna nổi tiếng với nghệ thuật Mola tinh xảo nhất toàn cầu

Tộc người Kuna (Guna) là cộng đồng bản địa độc đáo sinh sống ven biển Caribe (Panama)m, nổi tiếng với bản sắc văn hóa độc đáo, được duy trì suốt nhiều thế kỷ.

T.B (tổng hợp)
Sinh sống chủ yếu trên quần đảo San Blas. Phần lớn người Kuna cư trú tại quần đảo San Blas (Guna Yala), gồm hàng trăm đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Panama. Cuộc sống của họ gắn chặt với biển, thuyền độc mộc và những ngôi nhà gỗ giản dị ven bờ. Ảnh: Pinterest.
Có mức độ tự trị hiếm hoi ở Trung Mỹ. Khu tự trị Guna Yala được chính phủ Panama công nhận, cho phép người Kuna tự quản lý lãnh thổ, luật lệ và phong tục. Đây được xem là thành công lớn trong việc bảo vệ quyền lợi và bản sắc của một tộc người bản địa. Ảnh: Pinterest.
Xã hội mang đậm yếu tố mẫu hệ. Trong văn hóa Kuna, phụ nữ giữ vai trò trung tâm của gia đình. Sau khi kết hôn, đàn ông thường về sống tại nhà vợ, và quyền thừa kế đất đai chủ yếu thuộc về dòng họ nữ. Ảnh: Pinterest.
Có đời sống tinh thần gắn liền với thiên nhiên. Thế giới quan của người Kuna xem con người, biển cả, rừng và linh hồn là một chỉnh thể hài hòa. Các thầy cúng và những bài hát nghi lễ đóng vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh và duy trì cân bằng tinh thần cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng toàn cầu với nghệ thuật Mola. Mola là các tấm vải thủ công nhiều lớp với hoa văn hình học, động vật và biểu tượng thần thoại. Ban đầu, Mola là một phần trang phục truyền thống của phụ nữ Kuna, sau này trở thành tác phẩm nghệ thuật được sưu tầm khắp thế giới. Ảnh: Pinterest.
Giữ gìn ngôn ngữ riêng bên cạnh tiếng Tây Ban Nha. Người Kuna sử dụng ngôn ngữ Guna như tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt hàng ngày. Dù nhiều người biết tiếng Tây Ban Nha, họ vẫn coi việc truyền dạy ngôn ngữ bản địa cho thế hệ trẻ là nền tảng bảo tồn văn hóa. Ảnh: Pinterest.
Từng nổi dậy để bảo vệ bản sắc dân tộc. Năm 1925, người Kuna tiến hành cuộc nổi dậy Tule nhằm phản đối chính sách đồng hóa cưỡng bức. Cuộc đấu tranh này dẫn đến việc Panama công nhận quyền tự trị của họ, trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Đang đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu. Mực nước biển dâng và xói mòn đe dọa nhiều đảo thấp nơi người Kuna sinh sống. Một số cộng đồng đã phải tính đến việc di dời vào đất liền, đặt ra bài toán khó giữa bảo tồn văn hóa và thích nghi với môi trường mới. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
