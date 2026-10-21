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Số hóa - Xe

Windows 11 cập nhật tăng tốc 20% và tối ưu cho 8 GB RAM

Bản cập nhật Windows 11 mới nhất của Microsoft mang lại khả năng tăng tốc phản hồi đến 20%, tối ưu hóa bộ nhớ giúp các mẫu máy tính 8 GB RAM vận hành mượt mà.

Tuệ Minh

Microsoft đang tích cực tung ra gói cập nhật hiệu năng mới nhằm giải quyết bài toán trải nghiệm mượt mà cho người dùng Windows 11.

Theo bài đăng từ Phó chủ tịch phụ trách trải nghiệm Windows Navjot Virk, bản dựng mới mang số hiệu 26300.9550 tập trung đẩy mạnh tốc độ xử lý của các công cụ cốt lõi được sử dụng hàng ngày.

Tăng tốc phản hồi lên đến 20%, "cứu" PC 8GB RAM

Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy hệ điều hành cải thiện thời gian phản hồi lên tới 20% trên toàn hệ thống.

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Microsoft triển khai các gói cập nhật nhằm tăng tốc Windows 11.

Người dùng có thể cảm nhận rõ rệt độ nhanh nhạy khi mở menu Start, duyệt thư mục trong File Explorer, tra cứu thông tin trên thanh tìm kiếm, truy cập bảng điều khiển Cài đặt (Settings) cũng như khi mở menu chuột phải.

Trọng tâm kỹ thuật quan trọng nhất trong đợt nâng cấp này hướng thẳng đến các dòng máy tính có dung lượng RAM khiêm tốn.

Thay vì thường xuyên đẩy dữ liệu sang bộ nhớ ảo trên ổ cứng lưu trữ gây ra hiện tượng giật lag, Windows 11 hiện có thể lưu giữ trực tiếp thêm tới 2 GB dữ liệu đang hoạt động ngay trong bộ nhớ RAM hệ thống.

Cơ chế này giúp các tab trình duyệt web và các phần mềm chạy ngầm luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, loại bỏ tình trạng đơ khựng khi người dùng chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.

Đặc biệt, hệ điều hành sẽ ngừng tải trước bảng tiện ích Widgets ở chế độ nền đối với các cỗ máy sở hữu từ 8 GB RAM trở xuống.

Thay đổi duy nhất này giúp giải phóng ngay tức thì hơn 200 MB dung lượng bộ nhớ ngay khi vừa khởi động, hiện thực hóa cam kết tinh gọn hệ điều hành từ Giám đốc mảng Windows Pavan Davuluri.

Loạt tính năng bổ sung hữu ích và bối cảnh thị trường chip nhớ

Bên cạnh việc tối ưu tốc độ, bản cập nhật còn tích hợp nhiều cải tiến đáng chú ý như làm mới giao diện ứng dụng Ảnh (Photos), cải thiện tốc độ kết nối không dây Bluetooth với các dòng tai nghe, bổ sung tùy chọn bố trí thanh tác vụ Taskbar sang cạnh bên màn hình và tích hợp sẵn bộ đổ bóng (shader) biên dịch trước để rút ngắn thời gian tải màn hình trong các tựa game đồ họa nặng.

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Bản cập nhật mới tối ưu lại cách sử dụng bộ nhớ, cứu cánh các PC chỉ có 8GB RAM.

Động thái tối ưu sâu cho thiết bị 8 GB RAM xuất phát từ thực tế thị trường bán dẫn toàn cầu. Cơn sốt bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI đã khiến nguồn cung chip nhớ DRAM bị thắt chặt và đẩy giá thành tăng cao, buộc các nhà sản xuất máy tính phải duy trì cấu hình 8 GB RAM ở phân khúc giá rẻ để giữ mức giá dễ tiếp cận cho người tiêu dùng.

Đợt nâng cấp hiệu năng lần này của Microsoft thực sự là món quà vô cùng giá trị dành cho hàng triệu người dùng đang sở hữu các mẫu máy tính xách tay và PC phổ thông.

Việc giảm bớt gánh nặng tiêu hao bộ nhớ và tăng tốc độ phản hồi 20% giúp những chiếc máy tính 8 GB RAM lấy lại phong độ mượt mà, đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu học tập, duyệt web nhiều tab và xử lý tác vụ văn phòng mỗi ngày. Người dùng nên nhanh chóng truy cập vào phần Cập nhật hệ thống (Windows Update) để cài đặt phiên bản mới nhất và cảm nhận sự khác biệt.

Lắng nghe âm thanh khởi động của các phiên bản Windows.
Windows Center/Win Hub
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https://www.thegioididong.com/tin-tuc/ban-cap-nhat-windows-11-moi-giup-tang-toc-may-tinh-1600547
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