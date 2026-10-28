Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] NHNN yêu cầu giảm lãi suất, ưu tiên vốn cho sản xuất

SPOTLIGHT

[VIDEO] NHNN yêu cầu giảm lãi suất, ưu tiên vốn cho sản xuất

Tại cuộc họp ngày 19/10, NHNN yêu cầu giảm ít nhất 0,5% lãi tiền gửi từ 6 tháng và hạ 1,5–2% lãi vay sản xuất, đồng thời giữ nguyên chuẩn tín dụng.

Minh Quân - Hà Anh
#Ngân hàng Nhà nước #Lãi suất tiền gửi #Lãi suất cho vay #Tín dụng sản xuất #Chính sách tín dụng

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT