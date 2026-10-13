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[VIDEO] Hà Nội nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

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[VIDEO] Hà Nội nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Hà Nội tập trung thúc đẩy đầu tư công, giải quyết điểm nghẽn để đạt mục tiêu GRDP 11% vào năm 2026.

Minh Quân - Hà Anh
#Hà Nội #Tăng trưởng GRDP #Đầu tư công #Phát triển kinh tế #Chính quyền Hà Nội

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