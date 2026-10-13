Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Hà Nội nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026
Hà Nội tập trung thúc đẩy đầu tư công, giải quyết điểm nghẽn để đạt mục tiêu GRDP 11% vào năm 2026.
Hà Nội tập trung thúc đẩy đầu tư công, giải quyết điểm nghẽn để đạt mục tiêu GRDP 11% vào năm 2026.
Hà Nội tập trung thúc đẩy đầu tư công, giải quyết điểm nghẽn để đạt mục tiêu GRDP 11% vào năm 2026.
Lợi suất trái phiếu 10 năm ổn định ở 4,43%, Kho bạc huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng tại Việt Nam.
Tại Giang Tây, Viện Hàn lâm và Ganfeng Lithium vận hành 17 tháp thu hồi kim loại hiếm từ rác thải lithium, góp phần phát triển bền vững.
Bộ Công Thương dự thảo cho phép đầu mối tự quyết giá xăng dầu, doanh nghiệp nhỏ lo giảm chiết khấu và cạnh tranh không công bằng.
Tập đoàn Jollibee bán 11% cổ phần Highlands Coffee cho Việt Thái, giúp David Thái nâng sở hữu lên 51%, kiểm soát chuỗi cà phê.
Theo BCG, Gen Z có thu nhập cao hơn Millennials nhưng vẫn còn bi quan về tài chính, cho thấy suy nghĩ nghèo vẫn tồn tại.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp thực hành ESG trong 12 tháng để tiếp cận vốn rẻ và mở rộng đơn hàng.
Trong 8 tháng, Việt Nam nhập 124 nghìn tấn thịt lợn, giá giảm 36% xuống còn 45 nghìn đồng/kg, Brazil chiếm 45% thị trường, gây áp lực cho nông dân.
Tháng 8, tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp tại TPHCM chỉ đạt 11%. Giao dịch giảm gần 14%, giá nhà có thể giảm tới 40%.
Trong 9 tháng, xuất khẩu cà phê Việt tăng 15%, nhưng kim ngạch giảm 7,3% xuống còn 6,5 tỷ USD do giá cà phê giảm gần 20%.
Emoura Phạm xúc động nhận hoa, quà và lời chúc mừng sau hành trình gần một tháng tranh tài tại Miss Grand International 2026.
Lợi suất trái phiếu 10 năm ổn định ở 4,43%, Kho bạc huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng tại Việt Nam.
Tại Giang Tây, Viện Hàn lâm và Ganfeng Lithium vận hành 17 tháp thu hồi kim loại hiếm từ rác thải lithium, góp phần phát triển bền vững.
Bộ Công Thương dự thảo cho phép đầu mối tự quyết giá xăng dầu, doanh nghiệp nhỏ lo giảm chiết khấu và cạnh tranh không công bằng.
Tập đoàn Jollibee bán 11% cổ phần Highlands Coffee cho Việt Thái, giúp David Thái nâng sở hữu lên 51%, kiểm soát chuỗi cà phê.
Theo BCG, Gen Z có thu nhập cao hơn Millennials nhưng vẫn còn bi quan về tài chính, cho thấy suy nghĩ nghèo vẫn tồn tại.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp thực hành ESG trong 12 tháng để tiếp cận vốn rẻ và mở rộng đơn hàng.
Trong 8 tháng, Việt Nam nhập 124 nghìn tấn thịt lợn, giá giảm 36% xuống còn 45 nghìn đồng/kg, Brazil chiếm 45% thị trường, gây áp lực cho nông dân.
Tháng 8, tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp tại TPHCM chỉ đạt 11%. Giao dịch giảm gần 14%, giá nhà có thể giảm tới 40%.
Trong 9 tháng, xuất khẩu cà phê Việt tăng 15%, nhưng kim ngạch giảm 7,3% xuống còn 6,5 tỷ USD do giá cà phê giảm gần 20%.
Các ngân hàng như Techcombank, VPBank, ACB, BIDV cạnh tranh tuyển dụng chuyên gia quản lý gia sản để phục vụ người giàu Việt, dự kiến tài sản quản lý tăng mạnh đến 2027.
Từ 12/10, TikTok Shop áp dụng phí vận hành kiện hàng trên 10kg, tối đa 65.000 đồng, gây áp lực chi phí cho nhà bán hàng.
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Lãi vay mua nhà tăng khiến giao dịch bất động sản giảm mạnh, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc trả nợ và duy trì hoạt động.
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