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[VIDEO] Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng sau 9 tháng, tăng trưởng mạnh

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[VIDEO] Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng sau 9 tháng, tăng trưởng mạnh

Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 11,59%, với nhiều ngân hàng triển khai gói tín dụng lớn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Minh Quân - Hà Anh
#Dư nợ tín dụng #Ngân hàng Nhà nước #Gói tín dụng #Tăng trưởng tín dụng #Ngân hàng thương mại

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