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Vành đai 2.5 qua XUÂN ĐỈNH thông xe- kết nối CIPUTRA và khu NGOẠI GIAO ĐOÀN chỉ trong 5 phút

Đoạn tuyến dài 582m qua Xuân Đỉnh chính thức thông xe đầu tháng 10/2026, bổ sung kết nối giữa khu Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây và Ciputra. Công trình góp phần cải thiện giao thông khu vực, giúp người dân thuận tiện hơn khi di chuyển và tiếp cận hệ thống tiện ích lân cận.

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Đoạn Vành đai 2.5 dài 582m qua Xuân Đỉnh, mặt cắt ngang 50m, kết nối khu Đoàn Ngoại giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn. Ảnh: Đức Anh

Vành đai 2.5 thêm hướng kết nối giữa các khu đô thị lớn

Theo quy hoạch, Vành đai 2,5 dài khoảng 19,6 km, từ khu đô thị Ciputra đến nút giao với Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng với các trục giao thông hiện hữu của Hà Nội.

Đoạn qua phường Xuân Đỉnh dài khoảng 582 m, có mặt cắt ngang 50 m và đã thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 10 vừa qua. Đây là tuyến đường số 5 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, nối khu Đoàn Ngoại giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Sau khi chính thức đưa vào lưu thông, đoạn tuyến đã bổ sung một hướng di chuyển thuận tiện giữa các khu đô thị lớn tại phía Tây Bắc Hà Nội, gồm Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây và Nam Thăng Long (Ciputra).

Đáng chú ý, cùng với việc tháo dỡ hai cổng gác tại Ciputra, tuyến đường mới giúp việc di chuyển giữa Ciputra và Starlake thuận tiện hơn. Thay vì phải đi qua những lộ trình vòng, cư dân nay chỉ mất khoảng 3-5 phút di chuyển giữa hai khu đô thị.

Lợi ích của tuyến đường không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian đi lại giữa hai khu đô thị. Từ Ciputra, cư dân có thêm hướng tiếp cận thuận tiện tới khu vực Tây Hồ Tây - nơi tập trung các trụ sở bộ, ban, ngành, khu văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại. Ở chiều ngược lại, cư dân Starlake và Ngoại giao đoàn cũng có thêm lựa chọn tiếp cận hệ thống trường học, công viên và tiện ích hiện hữu tại Ciputra.

Đặc biệt, khi kết nối với trục Hoàng Minh Thảo và đại lộ Tây Thăng Long, khu vực này có thêm điều kiện liên thông với các khu vực phía Tây và Tây Bắc Hà Nội. Mạng lưới giao thông từng bước hoàn thiện sẽ góp phần giảm áp lực lên các tuyến đường hiện hữu, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các trung tâm dịch vụ và tiện ích trong khu vực.

GIA by KITA: Giữ chất sống riêng, chạm nhịp đô thị quốc tế

Với một khu đô thị đã có bề dày phát triển gần ba thập niên, quy tụ cộng đồng cư dân quốc tế đa quốc tịch và mật độ cây xanh lý tưởng như Ciputra, hạ tầng liên khu vực hoàn thiện mang lại một giá trị thực tế: biên độ trải nghiệm không còn giới hạn trong ranh giới nơi ở. Cư dân có thêm điều kiện tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ bên ngoài mà không phải đánh đổi sự thư thái vốn có của môi trường sống.

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Vành đai 2.5 mở thêm hướng kết nối, đưa GIA22 - GIA by KITA đến gần hơn với các tâm điểm đô thị Tây Hồ Tây. Ảnh: KITA Group.

Đó cũng là lợi thế cốt lõi làm nên sức hút của GIA22 - GIA by KITA. Không nằm trực diện trên các mặt đường lớn tấp nập, dự án “ẩn mình” trong miền sinh thái xanh của Ciputra - một cự ly vừa đủ để tách khỏi khói bụi đô thị, nhưng cũng đủ gần để đón đầu trục giao thông huyết mạch vừa được khai mở.

Tại đây, chuẩn sống của 164 dinh thự Địa Trung Hải được bao bọc bởi hệ cảnh quan đa lớp: 3 công viên nội khu rộng 12.000m2 đóng vai trò như khoảng đệm thanh lọc không khí, kế cận siêu công viên 65ha của đại đô thị. Khi khoảng cách địa lý được thu hẹp, vị trí đắc địa không chỉ được đo đếm bằng số phút di chuyển, mà nằm ở đặc quyền chuyển đổi trạng thái linh hoạt: bước ra ngoài là chạm tới tâm điểm thương mại - ngoại giao sôi động, trở về nhà là tìm thấy sự cân bằng giữa thiên nhiên thuần khiết.

Trong bức tranh Tây Hồ Tây đang định hình diện mạo cực tăng trưởng mới của Thủ đô, lợi thế của GIA by KITA không nằm ở việc chạy theo nhịp phát triển hối hả, mà ở vị thế chủ động thụ hưởng những chuyển biến hạ tầng từ một nền tảng sống đã hoàn thiện. Mảnh ghép Vành đai 2.5 vì thế bổ sung thêm một lớp giá trị đắt giá cho dự án: nơi sự riêng tư không đồng nghĩa với tách biệt, và mọi kết nối hiện đại đều nằm gọn trong tầm tay mà vẫn giữ vẹn nguyên chất sống an tĩnh của mỗi gia đình.

GIA22 - GIA BY KITA | QUẦN THỂ DINH THỰ XỨNG TẦM DANH GIA TẠI CIPUTRA - HÀ NỘI Tọa lạc tại Ciputra, Hà Nội, GIA22 - GIA by KITA có quy mô khoảng 3,87ha, gồm 164 dinh thự đơn lập và liền kề mang kiến trúc Địa Trung Hải. Dự án đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao và sở hữu sổ đỏ lâu dài, với 3 công viên nội khu rộng khoảng 12.000m², kế cận công viên 65ha. GIA22 được phát triển bởi KITA Group - doanh nghiệp bất động sản sở hữu danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam, chú trọng quy hoạch, kiến trúc và giá trị bền vững. GIA by KITA vinh dự được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2025 với giải thưởng “Dự án Nhà ở hạng sang xuất sắc nhất 2025”, ghi nhận chất lượng và những giá trị nổi bật của dự án.
#Vành đai 2.5 #GIA by KITA #Ciputra #Hạ tầng giao thông Hà Nội #Bất động sản cao cấp

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