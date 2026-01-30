Hà Nội

Từ Tết Bính Ngọ, 3 tuổi phúc lộc dồi dào, đầy rẫy quý nhân

Giải mã

Bước sang tháng 1 Âm lịch năm 2026, 3 con giáp này nhiều cát tinh hỗ trợ, giúp tăng danh tiếng, tài lộc và thành công trong công việc.

Tuổi Mùi: Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp.
Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.
Tháng 12 âm - tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, nếu không cẩn thận, tuổi Mùi là con giáp dễ có sự hao hụt về tiền bạc. Tuy nhiên, chỉ khoảng 3 tuần nữa, khi năm Ất Tỵ kết thúc, tuổi Mùi sẽ chia tay với vận xui và đón tài lộc vô cùng rực rỡ.
Tử vi học có nói, ngay từ tháng 1 âm năm Bính Ngọ, được sao Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp này sẽ có quý nhân trợ giúp, cuộc sống không chỉ sung túc, giàu sang mà còn đầy ắp niềm vui.
Tuổi Tỵ: Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt.
Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.
Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.
Tử vi học có nói, sau tháng 12 âm đầy lộc lá của năm Ất Tỵ, bước sang tháng 1 âm năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ sẽ là con giáp càng trở nên giàu có hơn. Được sao Thiên Đức hỗ trợ, con giáp này sẽ có vận trình vô cùng hanh thông, suôn sẻ, công việc thăng tiến rạng rỡ. Được quý nhân đưa đường dẫn lối, con giáp tuổi Tỵ có nhiều cơ hội làm ăn, kiếm tiền, cuộc sống luôn dư dả, thịnh vượng.
Tuổi Tuất: Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.
Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.
Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.
Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc. (*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).
