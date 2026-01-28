Top 3 con giáp chớp thời cơ, đón thành công tháng 2

Bước sang tháng 2, vận may tài lộc của một số con giáp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Cuối năm gặt hái thành quả xứng đáng, đón Tết sung túc, đủ đầy.
'Mẹ bầu' đình đám Linda Ngô vừa tung bộ ảnh bikini cực 'cháy', khoe trọn nhan sắc rạng rỡ và vòng hai vượt mặt trong chuyến nghỉ dưỡng reset tinh thần.
Một công trình nghi lễ lớn được phát hiện ở Jerusalem với 8 phòng được đục vào đá và những dấu hiệu hình chữ V bí ẩn trên sàn nhà.
Được đánh giá là một trong những loại quả "tốt nhất thế giới", óc chó trồng nhiều nhiều tại Sa Pa, Lào Cai, có giá bán lên tới 200.000 đồng/kg.
Các loại cây hoa đỏ dáng nhỏ ngày càng được ưa chuộng bởi dễ bày trí, phù hợp với cả nhà phố, căn hộ chung cư lẫn không gian kinh doanh nhỏ.
Ẩm thực đường phố Campuchia phản ánh rõ bản sắc Khmer qua thảo mộc, gia vị và mắm cá. Travel + Leisure gợi ý 8 món “đừng bỏ lỡ” khi ghé Phnom Penh.
Không chỉ hấp dẫn thực khách bởi hương vị thơm ngon, ốc hương còn là nguồn thực phẩm giàu đạm, ít calo, chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
Nghiên cứu mới của các chuyên gia cho thấy cách đây khoảng 2.500 năm, người dân ở vùng đất ngày nay là Bulgaria đã ăn thịt chó trong các bữa tiệc.
Cây kim ngân Himalaya (Leycesteria formosa) là loài thực vật vừa đẹp vừa lạ, được coi là nữ hoàng của thế giới thực vật ở vùng núi cao nhất thế giới.
Mới đây, cặp bạn thân đình đám Hạt Mít - Phương Ly khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên' khi tung loạt ảnh bikini khoe trọn đường cong cực phẩm.
Cách TP HCM khoảng 100km, hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) gây ấn tượng bởi mặt nước mênh mang, cảnh sắc hoang sơ và khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn đẹp đến nao lòng.
Pin trâu 6500mAh, thiết kế gập mỏng 8.8mm, AI Google Gemini và độ bền 5 sao SGS đang giúp điện thoại HONOR chinh phục người dùng Việt.
Chỉ với một chiếc bodysuit đơn giản, nàng mẫu ảnh Huệ Chi đã thu về triệu view nhờ tư duy phối đồ cực mượt và thần thái quyến rũ khó rời mắt.
Trước khi bước vào chung kết Miss Intercontinental, Thu Ngân gây chú ý với hành trình nỗ lực bền bỉ cùng hình ảnh chỉn chu xuyên suốt cuộc thi.
Nhà sản xuất Trung Quốc cho ra mắt dòng pin sản xuất từ nước biển ở quy mô thương mại khiến cho Tesla và đối tác LG (Hàn Quốc) phải chạy đua với họ.
Hậu vệ đào hoa của đội tuyển Việt Nam - Vũ Văn Thanh vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên bạn gái nhân dịp sinh nhật cô nàng.
Ngọc Trinh khoe bờ vai gầy khi diện thiết kế lấy cảm hứng từ yếm đào. Huỳnh Anh có ngày sinh nhật đáng nhớ bên bà xã Bạch Lan Phương.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/1, Cự Giải được ưu ái, có thể chạm đến thành công. Ma Kết làm việc chớ cả nể hay mềm lòng.
Đánh dấu cột mốc tuổi 40 đầy ý nghĩa, nữ diễn viên Lê Tú Vi khiến người hâm mộ bất ngờ khi tung bộ ảnh sinh nhật ngọt ngào với tone hồng chủ đạo.
Rolls-Royce Dawn đã dừng sản xuất nhưng cũng đã có ít nhất 2 chiếc về Việt Nam, ngoài chiếc đầu tiên khá kín tiếng, thì xe thứ 2 mới bị bắt gặp trên đường phố.
Masada là pháo đài sa mạc nổi tiếng của Israel, nơi lịch sử, kiến trúc và bi kịch cổ đại giao thoa trên vách đá khô cằn.