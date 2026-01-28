Hà Nội

Đúng Rằm tháng Chạp, 3 con giáp đổi vận rực rỡ

Giải mã

Vào ngày Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này đón nhận vận may lớn, tài lộc và sự nghiệp thăng tiến vượt bậc chuẩn bị đón Tết vui vẻ.

Theo Tích Thành/ Phụ nữ mới
1. Tuổi Sửu 1985: Khổ tận cam lai, tiền bạc tự tìm đến cửa. Nói về tuổi Sửu 1985 trong năm vừa qua, có lẽ hai chữ "kiên trì" là chưa đủ để diễn tả hết những gì họ đã trải qua.
Những chú Trâu sinh năm Ất Sửu vốn dĩ mang bản tính cần cù, chịu khó, chẳng ngại nắng mưa. Thế nhưng, trong suốt những tháng đầu năm, dù đã nỗ lực gấp đôi người khác, kết quả thu về đôi khi vẫn chưa được như ý. Có những lúc tưởng chừng như thành công đã chạm tay vào thì lại gặp phải những khúc mắc không đáng có.
Nhưng hãy mỉm cười đi vì đúng ngày Rằm tháng 12 Âm lịch này, vận trình của các bạn sẽ sáng bừng như ánh trăng đêm rằm. Nhờ sự phù trợ của các cát tinh, tuổi Sửu sẽ thấy công việc bỗng nhiên trở nên trôi chảy lạ thường. Những dự án tưởng chừng bị đình trệ bỗng nhiên được khơi thông, những khoản nợ khó đòi bỗng dưng quay về túi.
Đặc biệt, quý nhân xuất hiện trong hình hài một người đồng nghiệp cũ hoặc một người bạn lâu năm sẽ mang đến cho bạn một cơ hội kinh doanh "màu mỡ". Đây chính là lúc tuổi Sửu thu hoạch thành quả sau một năm dài miệt mài gieo hạt. Tiền thưởng, tiền lãi đổ về cùng lúc giúp bạn có thể tự tin sắm sửa một cái Tết thật thịnh soạn cho gia đình mà không cần phải nhìn giá.
2. Tuổi Thân 1992: Sự nghiệp thăng hoa, quý nhân dìu dắt tận tình. Nếu tuổi Sửu là sự cần cù thì tuổi Thân 1992 lại là hiện diện của sự thông minh và nhạy bén. Tuy nhiên, năm 2025 này đối với Nhâm Thân cũng không ít thăng trầm, đôi khi cái "tôi" quá lớn hoặc sự nôn nóng đã khiến bạn đánh mất một vài cơ hội quý giá. Nhưng đừng lo lắng, vì đúng ngày Rằm tháng Chạp, cục diện tử vi của tuổi Thân sẽ có bước nhảy vọt thần kỳ.
Tin vui từ Thần Tài đến tới tấp khi bạn nhận được những lời đề nghị hợp tác hấp dẫn hoặc đơn giản là một khoản thưởng doanh số vượt ngoài mong đợi. Với những người làm công ăn lương, đây là thời điểm sếp và cấp trên nhìn nhận đúng năng lực của bạn, một vị trí mới hoặc một mức lương thưởng xứng đáng đang chờ đón bạn ngay trước thềm năm mới.
Quý nhân của tuổi Thân trong thời gian này thường là nam giới, người này sẽ đưa ra những lời khuyên vàng ngọc giúp bạn tránh được những rủi ro tài chính cuối năm.
Sự linh hoạt và khả năng ứng biến nhanh nhạy của tuổi Thân lúc này được phát huy tối đa, giúp bạn "biến nguy thành an", biến những khó khăn cuối năm thành bàn đạp để bứt phá. Một cái Tết rực rỡ với túi tiền rủng rỉnh hoàn toàn nằm trong tầm tay của Nhâm Thân 1992.
3. Tuổi Dần 1998: Sức trẻ bứt phá, tài lộc nở rộ bất ngờ. Tuổi Dần 1998, những chú Hổ trẻ tuổi Mậu Dần vốn mang trong mình khát khao khẳng định bản thân mãnh liệt.
Năm qua có lẽ là một năm đầy thử thách khi bạn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong công việc cũng như những bấp bênh trong chuyện tình cảm. Thế nhưng, đúng vào ngày Rằm tháng 12 Âm lịch, năng lượng của tuổi Dần như được tiếp thêm luồng sinh khí mới.
Bạn sẽ cảm thấy bản thân tràn đầy ý tưởng sáng tạo và sự quyết đoán. Thần Tài dường như đang đứng về phía bạn khi các khoản đầu tư nhỏ lẻ từ trước đó bắt đầu sinh lời. Đối với những bạn đang khởi nghiệp hoặc làm tự do, ngày Rằm này chính là lúc bạn nhận được những đơn hàng lớn hoặc những hợp đồng béo bở mà trước đó bạn chưa từng dám mơ tới.
Quý nhân của tuổi Dần có thể chính là những người thân trong gia đình, họ không chỉ ủng hộ về tinh thần mà còn có thể hỗ trợ về tài chính để bạn thực hiện những kế hoạch lớn hơn.
Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội, bởi đây chính là thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để tuổi Dần 1998 chuyển mình, xóa bỏ hình ảnh của một "chú hổ con" còn loay hoay để trở thành một mãnh hổ thực thụ, làm chủ tài chính của mình trước khi bước sang năm mới. (*Thông tin mang tính chiêm nghiệm).
