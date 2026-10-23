Thông tin mới về sức khỏe của Giáo hoàng Leo XIV

Các bác sĩ cho biết, Giáo hoàng Leo XIV sẽ không cần điều trị bổ sung sau khi trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi hôm 13/10.

AP dẫn thông tin từ bác sĩ riêng của Giáo hoàng Leo XIV, Tiến sĩ Luigi Carbone, và bác sĩ phẫu thuật của ông, Tiến sĩ Stefano Margaritora, ngày 21/10 cho biết các kết quả xét nghiệm cuối cùng trên mô được lấy trong quá trình phẫu thuật trước đó xác nhận Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư biểu mô tuyến phổi và khối u chỉ giới hạn trong phổi, chưa lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

"Đánh giá chuyên khoa ung thư xác nhận Giáo hoàng Leo XIV không cần điều trị bổ sung", thông báo cho biết thêm.

Trong một tuyên bố ngày 23/10, Tòa thánh Vatican cho hay Giáo hoàng Leo XIV vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican ngày 21/10/2026. Ảnh: AP/Gregorio Borgia.

Được biết, phương pháp điều trị bổ sung được áp dụng cho những bệnh nhân ung thư đã di căn, chẳng hạn như vào các hạch bạch huyết, hoặc những người có một số dấu hiệu khác cho thấy khối u của họ có thể đặc biệt ác tính.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News hôm 17/10, Tiến sĩ Margaritora, Trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại bệnh viện Gemelli ở Rome, xác nhận rằng khối u được phát hiện tình cờ trong quá trình Giáo hoàng Leo XIV khám định kỳ và Giáo hoàng không gặp bất kỳ triệu chứng nào.

“Các dữ liệu cho thấy đây là ung thư giai đoạn đầu. Cuộc phẫu thuật rất thành công”, Tiến sĩ Stephen Liu, chuyên gia về ung thư phổi tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Lombardi của Đại học Georgetown (Mỹ), cho biết thêm.

Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải tại bệnh viện Agostino Gemelli vào ngày 13/10. Ông được xuất viện hôm 17/10 và có bài phát biểu trước hàng nghìn người tập trung tại quảng trường Thánh Peter trong buổi đọc kinh Truyền tin hôm 18/10. Ông cũng gặp mọi người tại quảng trường Thánh Peter hôm 21/10.

“Cảm ơn mọi người! Cảm ơn vì sự ủng hộ qua những lời cầu nguyện của các vị”, Giáo hoàng Leo XIV nói.

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