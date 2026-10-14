Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi

Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Tòa thánh Vatican thông báo, Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải tại bệnh viện Agostino Gemelli ở Rome ngày 13/10.

"Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút và đã thành công", trích thông báo của Tòa thánh Vatican.

Theo thông báo sau ca phẫu thuật, kết quả xét nghiệm xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi. Được biết, bác sĩ đã nghi ngờ về căn bệnh này từ xét nghiệm trước phẫu thuật. Thông cáo không đề cập đến phương pháp điều trị tiếp theo.

apgiaohoang.jpg
Giáo hoàng Leo XIV chuẩn bị đến bệnh viện Agostino Gemelli ở Rome cho ca phẫu thuật vào ngày 13/10/2026. Ảnh: AP/Andrew Medichini.

Tòa thánh Vatican cho biết các bác sĩ đang chờ kết quả các xét nghiệm khác để xây dựng phác đồ điều trị cho Giáo hoàng Leo XIV.

“Ung thư biểu mô tuyến là loại ung thư phổi phổ biến nhất, đồng thời cũng có tiên lượng tốt nhất. Bây giờ chúng ta cần biết nó lớn đến mức nào, có bao nhiêu vị trí trong phổi bị ảnh hưởng. Chỉ có một khối u hay nhiều hơn một, và cần xét nghiệm các hạch bạch huyết”, Tiến sĩ Stephen Liu, chuyên gia về ung thư phổi tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Lombardi của Đại học Georgetown, cho biết.

Theo Tiến sĩ Stephen Liu, nếu ung thư đã di căn, cần phải tiến hành thêm các xét nghiệm để xác định phương pháp điều trị phù hợp. Các lựa chọn bao gồm hóa trị, sự kết hợp giữa hóa trị và liệu pháp miễn dịch hoặc liệu pháp nhắm mục tiêu, bao gồm thuốc uống dành cho các loại ung thư cụ thể.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhà Trắng lên tiếng về chứng suy tĩnh mạch của ông Trump hồi tháng 7/2025

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
#Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi #ung thư phổi #Giáo hoàng Leo XIV #sức khỏe Giáo hoàng Leo XIV #Vatican

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nhà Trắng công bố kết quả khám sức khỏe mới nhất của Tổng thống Trump

Bác sĩ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump có sức khỏe tuyệt vời, hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện tất cả nhiệm vụ của Tổng tư lệnh và lãnh đạo đất nước.

AP đưa tin, tối 29/5, Nhà Trắng công bố kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Trump vẫn có sức khỏe tuyệt vời. Khả năng nhận thức và thể chất của ông đều rất tốt. Ông hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện tất cả nhiệm vụ của Tổng tư lệnh và người đứng đầu đất nước”, bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump khẳng định có sức khỏe 'hoàn hảo'

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông vừa hoàn thành "cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng" và khẳng định kết quả "hoàn hảo". 

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành hơn 3 giờ tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed hôm 26/5 để trải qua đợt kiểm tra y tế. Đây là lần kiểm tra y tế công khai thứ tư của ông Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết vừa hoàn thành “cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng” và khẳng định “mọi thứ đều hoàn hảo”.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thông tin mới nhất về sức khỏe của Vua Charles III

Vua Charles III của Anh mới đây thông báo quá trình điều trị ung thư của ông sẽ được giảm bớt vào năm tới.

AP đưa tin, Vua Charles III ngày 12/12 cho biết nhờ chẩn đoán sớm, can thiệp hiệu quả và tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ, quá trình điều trị ung thư của ông có thể sẽ được giảm bớt trong năm tới.

"Chẩn đoán sớm đơn giản là cứu sống nhiều người. Tôi cũng biết rõ sự khác biệt mà nó mang lại trong trường hợp của chính mình, giúp tôi tiếp tục có một cuộc sống trọn vẹn ngay cả khi đang điều trị bệnh”, Nhà vua 77 tuổi nói, đồng thời khuyến khích mọi người khám sàng lọc để có thể phát hiện bệnh sớm và can thiệp kịp thời.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới