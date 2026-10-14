Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi

Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải.

AP dẫn thông tin từ Tòa thánh Vatican thông báo, Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải tại bệnh viện Agostino Gemelli ở Rome ngày 13/10.

"Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút và đã thành công", trích thông báo của Tòa thánh Vatican.

Theo thông báo sau ca phẫu thuật, kết quả xét nghiệm xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi. Được biết, bác sĩ đã nghi ngờ về căn bệnh này từ xét nghiệm trước phẫu thuật. Thông cáo không đề cập đến phương pháp điều trị tiếp theo.

Giáo hoàng Leo XIV chuẩn bị đến bệnh viện Agostino Gemelli ở Rome cho ca phẫu thuật vào ngày 13/10/2026. Ảnh: AP/Andrew Medichini.

Tòa thánh Vatican cho biết các bác sĩ đang chờ kết quả các xét nghiệm khác để xây dựng phác đồ điều trị cho Giáo hoàng Leo XIV.

“Ung thư biểu mô tuyến là loại ung thư phổi phổ biến nhất, đồng thời cũng có tiên lượng tốt nhất. Bây giờ chúng ta cần biết nó lớn đến mức nào, có bao nhiêu vị trí trong phổi bị ảnh hưởng. Chỉ có một khối u hay nhiều hơn một, và cần xét nghiệm các hạch bạch huyết”, Tiến sĩ Stephen Liu, chuyên gia về ung thư phổi tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Lombardi của Đại học Georgetown, cho biết.

Theo Tiến sĩ Stephen Liu, nếu ung thư đã di căn, cần phải tiến hành thêm các xét nghiệm để xác định phương pháp điều trị phù hợp. Các lựa chọn bao gồm hóa trị, sự kết hợp giữa hóa trị và liệu pháp miễn dịch hoặc liệu pháp nhắm mục tiêu, bao gồm thuốc uống dành cho các loại ung thư cụ thể.

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