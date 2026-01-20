Hà Nội

Tận mục kho lưu trữ lõi băng núi toàn cầu đầu tiên trên Trái đất

Giải mã

Các nhà khoa học đã đưa những khối băng cổ đại vào kho lưu trữ lõi băng núi toàn cầu đầu tiên trên thế giới nhằm bảo tồn lịch sử khí hậu Trái đất.

Tâm Anh (theo TH)
Tọa lạc ở độ cao 3.200m giữa lòng châu Nam Cực, kho lưu trữ lõi băng núi toàn cầu nằm trong Trạm nghiên cứu Concordia (Pháp - Italy). Tại đây, các lõi băng được bảo vệ trong điều kiện lạnh tự nhiên -52 độ C mà không cần hệ thống làm lạnh. Ảnh: Gaetano Massimo Macri/ENEA PRNA IPEV.
Kho lưu trữ đó thực chất là hang động dài 35m, cao 5m, rộng 5m và được đào sâu khoảng 10m dưới lớp tuyết dày. Ảnh: Rocco Ascione PNRA/IPEV.
Vào ngày 14/1 vừa qua, các nhà khoa học đã "niêm phong" 2 lõi băng lấy từ đỉnh Mont Blanc và Grand Combine thuộc dãy Alps ở châu Âu. Đây là những mẫu vật đầu tiên được lưu giữ, bảo quản tại kho lưu trữ lõi băng núi toàn cầu nằm trong Trạm nghiên cứu Concordia. Ảnh: Riccardo Selvatico CNR / Ice Memory Foundation.
Trong tương lai, các nhà khoa học có kế hoạch thu thập và lưu trữ lõi băng từ khắp nơi trên thế giới nhằm bảo tồn lịch sử khí hậu Trái đất. Những mẫu vật này hứa hẹn giúp họ có thể giải mã những bí ẩn về chúng trong tương lai sau khi các sông băng tan chảy. Ảnh: Riccardo Selvatico CNR / Ice Memory Foundation.
Lõi băng được khoan từ sâu bên trong các sông băng, được nén chặt dần theo thời gian và chứa bụi cùng các chỉ số khí hậu khác có thể. Các lớp của lõi băng hé lộ nhiều thông tin quý giá về điều kiện khí hậu hàng nghìn năm trước. Ảnh: Gaetano Massimo Macrì PNRA/IPEV.
Trong đó, lớp băng trong suốt thể hiện một giai đoạn ấm lên khi sông băng tan chảy rồi đông cứng trở lại. Lớp băng mật độ thấp cho thấy đó thực chất là tuyết nén, giúp ước tính lượng mưa tuyết. Ảnh: Riccardo Selvatico CNR / Ice Memory Foundation.
Ngoài ra, mẫu vật giòn với nhiều vết nứt cho thấy tuyết đã rơi trên những lớp băng tan chảy một phần rồi đông cứng trở lại. Ảnh: Professor Anna Hogg.
Tiếp đến, những manh mối khác có thể tiết lộ thêm thông tin, bao gồm vật liệu núi lửa như ion sulfate đóng vai trò như mốc thời gian, trong khi các đồng vị nước giúp xác định nhiệt độ. Ảnh: Professor Anna Hogg.
Trong tương lai, các nhà khoa học sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để giải mã bí mật từ băng mà hiện chúng ta chưa thể trong bối cảnh nhiều sông băng đã tan chảy hoàn toàn do biến đổi khí hậu. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
