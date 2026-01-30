Hà Nội

Siêu AI của NASA tìm thấy 7.000 ứng viên hành tinh mới

Giải mã

Siêu AI của NASA tìm thấy 7.000 ứng viên hành tinh mới

Trong lần chạy đầu tiên, siêu AI ExoMiner++ của NASA đã phát hiện 7.000 ứng viên hành tinh mới từ dữ liệu của Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh (TESS).

Tâm Anh (theo Autoevolution)
Vào tháng 9/2025, NASA thông báo rằng số lượng ngoại hành tinh được xác nhận chính thức đã vượt quá 6.000, trong khi có ít nhất 8.000 ngoại hành tinh khác đang chờ được xác nhận. Ảnh: NASA Goddard Space Flight Center.
Vào tháng 9/2025, NASA thông báo rằng số lượng ngoại hành tinh được xác nhận chính thức đã vượt quá 6.000, trong khi có ít nhất 8.000 ngoại hành tinh khác đang chờ được xác nhận. Ảnh: NASA Goddard Space Flight Center.
Tuy nhiên, số lượng các hành tinh tiềm năng còn lớn hơn nhiều, một phần nhờ vào ExoMiner - mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng rà soát dữ liệu không gian với tốc độ và độ chính xác vượt xa con người. Ảnh: NASA.
Tuy nhiên, số lượng các hành tinh tiềm năng còn lớn hơn nhiều, một phần nhờ vào ExoMiner - mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng rà soát dữ liệu không gian với tốc độ và độ chính xác vượt xa con người. Ảnh: NASA.
Được khởi động lần đầu tiên vào năm 2021 tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA ở Thung lũng Silicon, California, nhiệm vụ chính của ExoMiner là phân tích dữ liệu được thu thập bởi các thiết bị tìm kiếm hành tinh mạnh nhất thế giới, bao gồm kính viễn vọng Kepler (đã ngừng hoạt động) và Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh (TESS), nhằm tìm ra các ứng cử viên hành tinh tiềm năng khác. Ảnh: NASA.
Được khởi động lần đầu tiên vào năm 2021 tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA ở Thung lũng Silicon, California, nhiệm vụ chính của ExoMiner là phân tích dữ liệu được thu thập bởi các thiết bị tìm kiếm hành tinh mạnh nhất thế giới, bao gồm kính viễn vọng Kepler (đã ngừng hoạt động) và Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh (TESS), nhằm tìm ra các ứng cử viên hành tinh tiềm năng khác. Ảnh: NASA.
Kính viễn vọng Kepler và TESS đã phát hiện ra 1/2 số hành tinh đã được xác nhận. Vì vậy, khả năng còn nhiều hành tinh khác chưa được khám phá là rất lớn. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Kính viễn vọng Kepler và TESS đã phát hiện ra 1/2 số hành tinh đã được xác nhận. Vì vậy, khả năng còn nhiều hành tinh khác chưa được khám phá là rất lớn. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Ban đầu, ExoMiner của NASA đã tìm thấy 370 ngoại hành tinh mới trong dữ liệu của kính viễn vọng Kepler. Ảnh: NASA.
Ban đầu, ExoMiner của NASA đã tìm thấy 370 ngoại hành tinh mới trong dữ liệu của kính viễn vọng Kepler. Ảnh: NASA.
Trong phiên bản cải tiến có tên ExoMiner++, các nhà khoa học phát hiện 7.000 ứng viên hành tinh tiềm năng mới trong dữ liệu TESS. Đặc biệt, con số này chỉ là trong lần chạy đầu tiên của ExoMiner++. Ảnh: C. Pulliam & D. Aguilar (CfA).
Trong phiên bản cải tiến có tên ExoMiner++, các nhà khoa học phát hiện 7.000 ứng viên hành tinh tiềm năng mới trong dữ liệu TESS. Đặc biệt, con số này chỉ là trong lần chạy đầu tiên của ExoMiner++. Ảnh: C. Pulliam & D. Aguilar (CfA).
ExoMiner++ không xác nhận sự tồn tại của các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời bởi vì cần thêm nhiều quan sát hơn nữa. Tuy nhiên, ExoMiner++ đã giúp các nhà thiên văn học định hướng được nên tìm kiếm ở đâu và cần làm gì. Ảnh: Shutterstock/Vadim Sadovski.
ExoMiner++ không xác nhận sự tồn tại của các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời bởi vì cần thêm nhiều quan sát hơn nữa. Tuy nhiên, ExoMiner++ đã giúp các nhà thiên văn học định hướng được nên tìm kiếm ở đâu và cần làm gì. Ảnh: Shutterstock/Vadim Sadovski.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Autoevolution)
