Quỳ lạy người đi đường câu view, TikToker Bách Khỉ gây khó chịu

Cộng đồng trẻ

Quỳ lạy người đi đường câu view, TikToker Bách Khỉ gây khó chịu

Lao ra vạch kẻ đường rồi bất ngờ quỳ xuống vái lạy các phương tiện đang dừng đèn đỏ, TikToker Bách Khỉ nhận về nhiều ý kiến tranh cãi.

Thiên Anh (Tổng hợp)
Ngày 24/10, TikToker Bách Khỉ khiến nhiều người khó hiểu khi đăng tải một video dài 10 giây quay giữa đường phố, được cho tại khu vực Long Biên, Hà Nội.
Trong video, Bách Khỉ chạy ra khu vực vạch kẻ đường rồi quỳ xuống, vái lạy các phương tiện phía trước đang dừng chờ đèn đỏ. Sau đó, anh nhanh chóng chạy lại lên vỉa hè.
Hành động của nam TikToker cũng được một số người đi đường ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội.
Chỉ sau một ngày đăng tải, video này nhận được hơn 30.000 lượt xem cùng nhiều bình luận trái chiều.
Nhiều người cho rằng nam TikToker vì để có lượt xem mà bất chấp. Dù khi đó các phương tiện đang chấp hành tín hiệu đèn đỏ, vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Bên cạnh đó, khu vực vạch vẻ đường dành cho người đi bộ sang đường, hành động của anh có thể bị xem là cản trở người khác.
Trong khi đó, số khác cho rằng Bách Khỉ chỉ quay video với mục đích vui vẻ, khi các phương tiện đang dừng lại nên khó gây nguy hiểm.
Bách Khỉ (tên thật: Hà Quang Bách, sinh năm 1999) sở hữu 2,1 triệu follow trên kênh TikTok, 100.000 người theo dõi Facebook cá nhân.
Hà Quang Bách từng theo học Đại học Thương Mại và được nhiều người biết tới với các video diễn xuất hài hước xoay quanh cuộc sống.
Cuối năm 2024, Bách Khỉ từng gây tranh cãi khi "cosplay" hình ảnh ca sĩ Chi Dân bị bắt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bức ảnh nam TikToker mặc chiếc áo màu xanh, tạo dáng giống Chi Dân trong bức ảnh cơ quan điều tra công bố khiến nhiều người cho rằng anh cố tình ăn theo sự kiện để câu view.
Bách Khỉ nổi lên với các video diễn xuất hài hước. Ảnh: Hà Quang Bách/Facebook.
#Tranh cãi về nội dung TikTok #Hành động gây sốc trên đường #Phản ứng cộng đồng mạng #Đạo đức và hành xử trực tuyến #Chủ đề phản cảm trong truyền thông #TikToker Bách Khỉ

