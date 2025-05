UAV "cảm tử" phản lực, chiến thuật tấn công mới của Nga ở Ukraine

Ngày 25/4, theo chuyên gia về truyền thông và chiến tranh điện tử người Ukraine, Serhiy Flash Beskrestnov, chia sẻ thông tin trên kênh Telegram của mình rằng, Quân đội Nga đã sử dụng một loại máy bay không người lái mới có tên gọi "Banderol" để tấn công khu vực Odessa trong các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine. Ảnh Army Recognition Các đánh giá ban đầu cho thấy rằng, UAV Banderol được cho là phiên bản do Nga sản xuất dựa trên mẫu Shahed-238 của Iran, một máy bay không người lái cảm tử chạy bằng động cơ phản lực được Iran công bố vào cuối năm 2023. Ảnh Reddit Shahed-238 được xem là phiên bản nâng cấp từ Shahed-136 chạy bằng cánh quạt. Shahed-238 được trang bị động cơ phản lực cho phép đạt tốc độ từ 400 đến 500 km/h. Tốc độ này cao hơn đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm chạy bằng cánh quạt, khiến các nỗ lực đánh chặn của lực lượng phòng không Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn. Ảnh Wikipedia Shahed-238 có thời gian bay khoảng hai giờ và sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp GPS/INS – GNSS. Nó mang theo đầu đạn nặng khoảng 50 kg và có trọng lượng cất cánh tối đa là 380 kg. Hơn những phiên bản trước đó, UAV này có thể hoạt động ở độ cao lên tới 9.144 m một con số đáng kinh ngạc đối với dòng UAV cảm tử này. Ảnh Wikipedia Tình báo Ukraine cho biết thêm, Banderol có liên quan đến các nhà sản xuất quốc phòng Nga. Tuy nhiên, các công ty này chưa công khai thừa nhận Banderol trong các thông báo chính thức của họ. Ảnh Reuters Hơn thế nữa, việc triển khai Banderol phù hợp với chiến lược rộng hơn của Nga nhằm tăng cường năng lực của máy bay không người lái, có khả năng kết hợp các công nghệ tiên tiến và thiết kế từ UAV của Iran. Ngoài ra, việc đưa Banderol vào sử dụng đặt ra những thách thức mới cho các hệ thống phòng không của Ukraine. Với tốc độ cao hơn và khả năng kết hợp hệ thống dẫn đường đa dạng cùng các cảm biến quang điện/hồng ngoại và khả năng tìm kiếm radar, loại UAV này có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực phát hiện và đánh chặn của Ukraine. Về phía Ukraine, có thể cần phải điều chỉnh các chiến lược và công nghệ của mình để chống lại mối đe dọa mới nổi này một cách hiệu quả. Điều này có thể bao gồm việc tăng cường các hệ thống radar, phát triển các phương pháp đánh chặn nhanh hơn và sử dụng các chiến thuật tác chiến điện tử tiên tiến hơn, để phá vỡ các hệ thống dẫn đường và liên lạc của máy bay không người lái này. Có rất ít thông tin công khai về UAV Banderol, điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì tầm quan trọng chiến lược của vũ khí này. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu, phân tích ảnh chụp xác máy bay và ý kiến của chuyên gia, có thể phác họa sơ bộ về máy bay không người lái mới này. Các quan sát cho thấy Banderol có tính khí động học được cải thiện so với các mẫu trước đó. Hơn nữa, thiết kế của máy bay không người lái dường như kết hợp các vật liệu hấp thụ radar và các cấu trúc nhằm giảm tiết diện hấp thụ radar. Điều này sẽ khiến Banderol khó bị phát hiện và theo dõi hơn bởi các hệ thống phòng thủ, tăng khả năng sống sót của nó trên chiến trường. Một trong những tính năng hấp dẫn và nguy hiểm nhất của Banderol là khả năng hoạt động “bầy đàn”. Máy bay không người lái này có thể phối hợp và trao đổi thông tin chiến thuật và hoạt động như một “bầy đàn”. Điều này sẽ khiến chúng khó bị đánh chặn riêng lẻ hơn đáng kể, đặt ra thách thức nghiêm trọng cho các mạng lưới phòng không vốn đã bị quá tải của Ukraine. Nhìn chung trong bối cảnh này, Banderol đại diện cho một bước tiến quan trọng trong việc tích hợp các UAV nhanh hơn, tàng hình hơn và tự động hơn vào chiến lược quân sự của Nga, tạo ra mối đe dọa đang phát triển đối với thế trận phòng thủ của Ukraine.

