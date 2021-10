Không quân Algeria "chơi lớn": Bỏ qua Su-35, tiến thẳng lên Su-57?

Không quân Algeria từ lâu đã trở thành khách hàng VIP của các loại máy bay chiến đấu hiện đại của Liên Xô/Nga; lực lượng không quân của nước này được coi là có sức mạnh nhất ở châu Phi và thế giới Ả Rập. Algeria đã đầu tư đặc biệt mạnh mẽ vào các loại vũ khí chiếm ưu thế trên không và phòng không trong thập kỷ qua, sau cuộc tấn công bất ngờ của phương Tây vào nước láng giềng Libya. Sự kiện “trở mặt” quá nhanh của phương Tây, khiến cả Algieria và nước láng giềng Ai Cập đều nhận thấy mối đe dọa sắp xảy ra đối với an ninh của họ; và họ đã tích cực đầu tư mua các hệ thống tác chiến trên không hiện đại của Nga. Xương sống của Không quân Algeria hiện được hình thành bởi khoảng 72 máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKA Flanker, sức mạnh loại chiến đấu cơ này chỉ cho là kém Su-35 của Không quân Ai Cập mới nhận của Nga gần đây. Sát cánh cùng với Su-30MKA của Không quân Algeria là số lượng ít hơn các máy bay chiến đấu MiG-29 và MiG-29M nhẹ hơn, máy bay cường kích bom Su-24M và máy bay đánh chặn hạng nặng MiG-25. Algeria từ lâu đã được dự đoán là đã quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu Su-35 thế hệ 4 ++ từ Nga; đây là phiên bản cao nhất và có lẽ là cuối cùng, của dòng Su-27 Flanker. Su-35 sử dụng rộng rãi vật liệu composite và được trang bị động cơ và hệ thống điện tử hàng không vượt trội. Với lớp sơn phủ và sự thay đổi một số thiết kế về khí động học, Su-35 được cho là có tiết diện phản xạ radar thấp hơn nhiều so với Su-30MKA. Mặc dù đã có nhiều thông tin, nhưng hiện chưa có thông tin nào xác minh được về đơn đặt hàng mua Su-35 của Algeria trong những năm qua; nhưng khả năng Algeria mua Su-35 là ít có khả năng xảy ra. Trong những năm Chiến tranh Lạnh, Algeria là khách hàng đầu tiên của máy bay đánh chặn hạng nặng MiG-25 Foxbat; đây là loại máy bay chiến đấu có sức mạnh nhất của Liên Xô về khả năng chiếm ưu thế trên không, được cung cấp để xuất khẩu. Với việc Liên Xô đã chấm dứt việc sản xuất MiG-25 và phát triển phiên bản cao hơn là MiG-31 từ thời chiến tranh Lạnh; do vậy Su-35 được coi là máy bay có khả năng thay thế MiG-25, như một máy bay đánh chặn hạng nặng, có tầm hoạt động xa. Bản thân chiến đấu cơ Su-35, cũng chỉ mới được đưa vào biên chế trong Không quân Nga từ năm 2014, và Nga cũng tích cực tiếp thị loại chiến đấu cơ này cho các quốc gia có nhu cầu; đặc biệt khi Algeria cần tìm một loại chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không mạnh hơn. Mặc dù Su-35 sở hữu tất cả những tính năng vượt trội, nhưng có khả năng Algeria dự kiến sẽ mua máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, có tính năng chiến đấu cao hơn, để thay thế những chiếc MiG-25 cũ của họ; đồng thời mua thêm chiến đấu cơ Su-30, để thay thế những chiếc MiG-29 cũ hơn. Một số yếu tố được cho là đã ảnh hưởng đến quyết định của Algeria, đó là các quốc gia phương Tây ngày càng đầu tư vào máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và sáu. Do vậy Không quân Algeria phải có chiến lược “đi tắt, đón đầu”; trong đó, Su-57 được xem là có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của Không quân Algeria. Su-57 hiện được tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất, như trí tuệ nhân tạo (AI), chiến đấu với máy bay không người lái, sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh, tên lửa không đối không tầm xa... Tất cả những tính năng đó, đưa Su-57 vượt xa tính năng của Su-35. Hiện Không quân Algeria sở hữu số lượng tương đối lớn chiến đấu co Su-30MKA; họ có thể nâng cấp để tiệm cận với tính năng của Su-35, như trang bị radar mảng pha Irbis-E (hoặc có thể là radar AESA trang bị trên Su-57). Ngoài ra Su-30MKA cũng có thể trang bị động cơ AL-41 tiết kiệm nhiên liệu hơn và hiệu suất bay vượt trội. Các cảm biến và hệ thống điện tử hàng không nâng cấp mới, cũng sẽ cho phép các máy bay Su-30MKA của Algeria sử dụng hiệu quả hơn một loạt các loại vũ khí mới, như tên lửa không đối không siêu thanh R-37M, cho phép chúng thực hiện quyền kiểm soát một khu vực rất rộng. Thực tế là Algeria đã tính toán yêu cầu quốc phòng của họ dựa trên yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia; trước mắt và lâu dài là có thể chống lại các cuộc tập kích đường không của NATO. Với tiềm lực kinh tế, có thể Algeria sẽ lựa chọn “tiến thẳng lên hiện đại”, thay vì lựa chọn Su-35; Algeria sẽ chọn luôn chiến đấu cơ tàng hình Su-57, giống như trước đây họ ưu tiên mua những chiếc MiG-25 hiện đại nhất của Liên Xô khi đó, để chống lại những chiếc F-15 của Israel từ những năm 1970. Nguồn ảnh: Pinterest.

