Phát hiện chi chít dấu chân 'thủy quái' trên vách đá cổ gây sốc

Kho tri thức

Phát hiện hóa thạch 80 triệu năm tại Italy đang thu hút sự chú ý khi hàng loạt dấu chân cổ đại in dày đặc trên vách đá nhìn ra biển Adriatic.

Tâm Anh (theo LS)
Các nhà leo núi vô tình phát hiện bằng chứng về việc những con rùa biển "chạy trốn" khi xảy ra trận động đất vào khoảng 80 triệu năm trước. Họ đã nhận ra tầm quan trọng của phát hiện này bởi vì những rãnh trên vách đá ở Monte Cònero nhìn ra biển Adriatic gợi nhớ đến những rãnh tương tự được tìm thấy ở cùng khu vực hồi đầu năm. Ảnh: Paolo Sandroni.
Những rãnh này được cho là do một loài bò sát biển kỷ Phấn trắng dùng chân ấn xuống đáy biển. Các nhà leo núi đã tham khảo ý kiến ​​của người bạn leo núi kiêm nhà địa chất, Paolo Sandroni, người sau đó đã liên lạc với Alessandro Montanari, Giám đốc Đài quan sát Địa chất Coldigioco (OGC), để kiểm tra phát hiện trên. Ảnh: Paolo Sandroni.
Tiếp đến, nhà địa chất Sandroni và một thành viên khác trong nhóm leo núi đã quay trở lại khu vực đó để thu thập mẫu đá và ghi lại hình ảnh địa điểm bằng máy bay không người lái. Ảnh: terrain nasca / 500px//Getty Images.
Đồng tác giả nghiên cứu Montanari cho hay hàng trăm dấu chân này nằm trên một lớp đá vôi Scaglia Rossa trong Công viên Khu vực Cònero - một tầng địa chất đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong nhiều thập kỷ và lưu giữ hàng triệu năm trầm tích đáy biển sâu. Theo ông Montanari, những gì hiện là một phần của ngọn núi từng là đáy biển sâu bị uốn cong và nâng lên bởi các lực kiến ​​tạo vào hàng triệu năm trước. Ảnh: Sciencedirect.com.
Các mẫu đá được thu thập ngay phía trên dấu chân và được nhóm nghiên cứu phân tích đã hé lộ những manh mối quan trọng về vị trí của các dấu chân và câu chuyện đằng sau chúng. Ảnh: Sciencedirect.com.
Trong số này, những dấu chân cổ đại cho thấy rùa biển sống cách đây khoảng 79 triệu năm trong kỷ Phấn trắng muộn. Lớp đá vôi là một phần của vụ lở bùn dưới nước do động đất gây ra. Ảnh: Sciencedirect.com.
Hoạt động địa chấn phong phú trong tầng địa chất này cũng được củng cố bởi hàng thập kỷ nghiên cứu tổng hợp. Các lát cắt mỏng của mẫu đá cho thấy các vi hóa thạch của các sinh vật sống dọc theo đáy biển cho thấy môi trường đáy biển sâu hàng trăm mét. Ảnh: Sciencedirect.com.
Thông thường, bất kỳ dấu vết nào do động vật để lại sẽ bị xóa sạch bởi dòng hải lưu dưới đáy biển và các sinh vật dưới nước. Thế nhưng, một trận động đất đã gây ra một vụ lở đất dưới nước chỉ vài phút sau khi các dấu vết được tạo ra nên nhờ đó mà chúng được bảo tồn tới ngày nay. Ảnh: Sciencedirect.com.
Vào cuối kỷ Phấn trắng, chỉ có các loài bò sát biển như rùa biển, plesiosaur và mosasaur mới đủ lớn để tạo ra những dấu chân này. Hai loài sau được cho là có thói quen sống đơn độc. Nếu hành vi của rùa biển cổ đại giống với một số loài ngày nay thì các nhà nghiên cứu suy đoán chúng có thể đã kiếm ăn gần bờ hoặc rời khỏi mặt nước để đẻ trứng. Ảnh: Sciencedirect.com.
Dù lý do nào khiến rùa biển tụ lại với nhau thì một trận động đất đã khiến tất cả chúng cùng tháo chạy. Một số con rùa biển đã phải bơi trên mặt nước về phía biển khơi trong khi những con khác phải chạy trốn xuống gần đáy biển sâu hơn. Trận lở đất dưới nước đã đẩy chúng ra xa hơn nữa. Ảnh: retaceous Research.
Tâm Anh (theo LS)
