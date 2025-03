Yamaha XMAX 300 2025 "ăn xăng" 3,26 lít/100km sắp về Việt Nam?

Theo một số nguồn tin, mẫu xe tay ga cỡ lớn Yamaha XMAX 300 2025 mới sẽ cập bến các cửa hàng tại Việt Nam trong thời gian tới và sẵn sàng đến tay khách hàng Việt. Xe hướng đến những người đam mê di chuyển đường dài và tìm kiếm một phương tiện mạnh mẽ, tiện nghi hơn. Mẫu xe ga Yamaha XMAX 300 2025 nằm trong phân khúc xe tay ga 300cc, cạnh tranh với Honda SH350i và Vespa GTS Super Tech 300 tại Việt Nam. Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc, XMAX 300 2025 sở hữu nhiều công nghệ hiện đại và tân tiến hơn. Về kích thước, xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 2.185 x 795 x 1.410 mm, trục cơ sở dài 1.540 mm và trọng lượng ướt 181 kg, Yamaha XMAX 300 có ngoại hình khá đồ sộ. Chiều cao yên 795 mm cũng là một điểm cần lưu ý, khi yêu cầu người lái có vóc dáng từ trung bình trở lên để điều khiển xe thoải mái. Yamaha trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại cho XMAX 300 2025. Mẫu xe này sở hữu hệ thống đèn LED toàn bộ, phanh ABS trước và sau, hệ thống kiểm soát lực kéo, chìa khóa thông minh Smartkey và yên xe hai tầng công thái học. Đáng chú ý, xe còn có khả năng kết nối với điện thoại qua ứng dụng riêng của Yamaha, cho phép hiển thị thông báo tin nhắn, cuộc gọi, trạng thái pin trên màn hình xe. Người dùng cũng có thể theo dõi nhật ký di chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu, quãng đường đi, vị trí đỗ xe và thậm chí là độ nghiêng của xe khi vận hành. Bảng đồng hồ của XMAX 300 gồm hai màn hình kỹ thuật số. Màn hình phía trên hiển thị tốc độ, mức nhiên liệu và tổng quãng đường, trong khi màn hình lớn phía dưới hiển thị vòng tua máy, thời gian, nhiệt độ cùng các thông số vận hành khác. Yamaha XMAX 300 2025 sở hữu khối động cơ 292cc, cung cấp công suất tối đa 20,6 kW tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 29 Nm tại 5.750 vòng/phút. Để dễ hình dung, mức công suất này mạnh hơn khoảng 1,5 lần so với Yamaha Exciter 155 VVA. Tuy nhiên, khác với Exciter 155 sử dụng hộp số tay 6 cấp, XMAX 300 trang bị hộp số vô cấp CVT. Mặc dù sở hữu động cơ dung tích lớn, Yamaha XMAX 300 có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 3,26 lít/100 km - thấp hơn một chút so với các đối thủ trong phân khúc. Dung tích cốp không được công bố chi tiết, nhưng Yamaha khẳng định cốp xe có thể chứa vừa hai mũ bảo hiểm cả đầu. Theo tiết lộ từ các tư vấn bán hàng, mức giá xe Yamaha XMAX 300 2025 khi mở bán tại Việt Nam sẽ không thay đỏi quá nhiều so với phiên bản hiện tại, dự đoán khoảng 139 triệu đồng. Ra mắt hồi đầu năm 2025, Yamaha XMAX 300 2025 bao gồm ba phiên bản: XMAX 300, XMAX 300 Tech MAX và XMAX 300 Tech MAX+, đáp ứng đầy đủ nhu cầu và sở thích của mọi tay lái. Tất cả các phiên bản đều đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5+ và trang bị động cơ Yamaha Blue Core. Video: Giới thiệu xe ga Yamaha XMAX 300 2025 mới.

Theo một số nguồn tin, mẫu xe tay ga cỡ lớn Yamaha XMAX 300 2025 mới sẽ cập bến các cửa hàng tại Việt Nam trong thời gian tới và sẵn sàng đến tay khách hàng Việt. Xe hướng đến những người đam mê di chuyển đường dài và tìm kiếm một phương tiện mạnh mẽ, tiện nghi hơn. Mẫu xe ga Yamaha XMAX 300 2025 nằm trong phân khúc xe tay ga 300cc, cạnh tranh với Honda SH350i và Vespa GTS Super Tech 300 tại Việt Nam. Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc, XMAX 300 2025 sở hữu nhiều công nghệ hiện đại và tân tiến hơn. Về kích thước, xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 2.185 x 795 x 1.410 mm, trục cơ sở dài 1.540 mm và trọng lượng ướt 181 kg, Yamaha XMAX 300 có ngoại hình khá đồ sộ. Chiều cao yên 795 mm cũng là một điểm cần lưu ý, khi yêu cầu người lái có vóc dáng từ trung bình trở lên để điều khiển xe thoải mái. Yamaha trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại cho XMAX 300 2025. Mẫu xe này sở hữu hệ thống đèn LED toàn bộ, phanh ABS trước và sau, hệ thống kiểm soát lực kéo, chìa khóa thông minh Smartkey và yên xe hai tầng công thái học. Đáng chú ý, xe còn có khả năng kết nối với điện thoại qua ứng dụng riêng của Yamaha, cho phép hiển thị thông báo tin nhắn, cuộc gọi, trạng thái pin trên màn hình xe. Người dùng cũng có thể theo dõi nhật ký di chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu, quãng đường đi, vị trí đỗ xe và thậm chí là độ nghiêng của xe khi vận hành. Bảng đồng hồ của XMAX 300 gồm hai màn hình kỹ thuật số. Màn hình phía trên hiển thị tốc độ, mức nhiên liệu và tổng quãng đường, trong khi màn hình lớn phía dưới hiển thị vòng tua máy, thời gian, nhiệt độ cùng các thông số vận hành khác. Yamaha XMAX 300 2025 sở hữu khối động cơ 292cc, cung cấp công suất tối đa 20,6 kW tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 29 Nm tại 5.750 vòng/phút. Để dễ hình dung, mức công suất này mạnh hơn khoảng 1,5 lần so với Yamaha Exciter 155 VVA. Tuy nhiên, khác với Exciter 155 sử dụng hộp số tay 6 cấp, XMAX 300 trang bị hộp số vô cấp CVT. Mặc dù sở hữu động cơ dung tích lớn, Yamaha XMAX 300 có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 3,26 lít/100 km - thấp hơn một chút so với các đối thủ trong phân khúc. Dung tích cốp không được công bố chi tiết, nhưng Yamaha khẳng định cốp xe có thể chứa vừa hai mũ bảo hiểm cả đầu. Theo tiết lộ từ các tư vấn bán hàng, mức giá xe Yamaha XMAX 300 2025 khi mở bán tại Việt Nam sẽ không thay đỏi quá nhiều so với phiên bản hiện tại, dự đoán khoảng 139 triệu đồng. Ra mắt hồi đầu năm 2025, Yamaha XMAX 300 2025 bao gồm ba phiên bản: XMAX 300, XMAX 300 Tech MAX và XMAX 300 Tech MAX+, đáp ứng đầy đủ nhu cầu và sở thích của mọi tay lái. Tất cả các phiên bản đều đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5+ và trang bị động cơ Yamaha Blue Core. Video: Giới thiệu xe ga Yamaha XMAX 300 2025 mới.