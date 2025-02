Subaru Forester Hybrid từ 920 triệu đồng, "ăn xăng" 6,7 lít/100 km

Sau nhiều năm xuất hiện trên các thị trường quốc tế, cuối cùng phiên bản Subaru Forester hybrid 2025 mới cũng đã đến Mỹ. Mẫu xe này sẽ có mặt tại các đại lý vào mùa xuân năm nay với mức giá xe Subaru Forester 2025 khởi điểm 34.995 USD (tương đương 848 triệu đồng). Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng chính thức giới thiệu phiên bản Subaru Forester Wilderness 2025 mới, dù mẫu xe này đã bị rò rỉ thông tin từ trước. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải chờ đến mùa Thu mới có thể sở hữu biến thể chuyên chạy địa hình này. Dưới nắp ca-pô, mẫu xe SUV Subaru Forester Hybrid 2025 mới được trang bị động cơ boxer 2.5L 4 xi-lanh, kết hợp với mô-tơ điện và pin lithium-ion 1,1 kWh, cho công suất tổng cộng 194 mã lực. Dù không chênh lệch quá nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn (180 mã lực), nhưng Forester Hybrid hứa hẹn mang lại mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng hơn. Theo công bố của Subaru, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 6,7 lít/100 km trong đô thị, 6,9 lít/100 km trên cao tốc và 6,7 lít/100 km ở điều kiện kết hợp. So với phiên bản không hybrid (9 lít/100 km trong đô thị, 7,1 lít/100 km trên cao tốc, 8,1 lít/100 km kết hợp), Forester Hybrid cải thiện 40% trong điều kiện đô thị và 25% trên đường trường. Giá xe Subaru Forester Hybrid 2025 (đã bao gồm phí vận chuyển) khởi điểm từ 36.415 USD (khoảng 920 triệu đồng). Xe được trang bị tiêu chuẩn với mâm 18 inch, màn hình giải trí 11,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống định vị tích hợp. Subaru cũng cung cấp bốn phiên bản khác nhau, trong đó bản cao cấp nhất – Touring – có giá 43.115 USD (tương đương 1,089 tỷ đồng), đi kèm với mâm 19 inch, hệ thống âm thanh cao cấp và tùy chọn sơn hai tông màu độc quyền. Forester Wilderness được thiết kế để tối ưu khả năng off-road với khoảng sáng gầm 9,3 inch, bộ mâm 17 inch và lốp địa hình chuyên dụng. Dù mức tăng khoảng sáng gầm chỉ nhỉnh hơn 0,1 inch so với bản tiêu chuẩn, nhưng mẫu xe này có thêm bộ làm mát hộp số mới, giúp tăng khả năng kéo lên 3.500 pound – một điểm cộng đáng kể. Ngoài ra, Subaru trang bị cho Forester Wilderness cảm biến nhiệt độ vi sai sau, hỗ trợ kiểm soát nhiệt khi vận hành trên địa hình khó. Động cơ vẫn giữ nguyên mức công suất 180 mã lực và sử dụng hộp số CVT. Giá bán chính thức của Forester Wilderness 2025 vẫn chưa được công bố, nhưng Subaru xác nhận mẫu xe này sẽ có mặt tại các đại lý vào mùa thu năm nay. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Forester Wilderness 2025.

Sau nhiều năm xuất hiện trên các thị trường quốc tế, cuối cùng phiên bản Subaru Forester hybrid 2025 mới cũng đã đến Mỹ. Mẫu xe này sẽ có mặt tại các đại lý vào mùa xuân năm nay với mức giá xe Subaru Forester 2025 khởi điểm 34.995 USD (tương đương 848 triệu đồng). Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng chính thức giới thiệu phiên bản Subaru Forester Wilderness 2025 mới, dù mẫu xe này đã bị rò rỉ thông tin từ trước. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải chờ đến mùa Thu mới có thể sở hữu biến thể chuyên chạy địa hình này. Dưới nắp ca-pô, mẫu xe SUV Subaru Forester Hybrid 2025 mới được trang bị động cơ boxer 2.5L 4 xi-lanh, kết hợp với mô-tơ điện và pin lithium-ion 1,1 kWh, cho công suất tổng cộng 194 mã lực. Dù không chênh lệch quá nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn (180 mã lực), nhưng Forester Hybrid hứa hẹn mang lại mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng hơn. Theo công bố của Subaru, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 6,7 lít/100 km trong đô thị, 6,9 lít/100 km trên cao tốc và 6,7 lít/100 km ở điều kiện kết hợp. So với phiên bản không hybrid (9 lít/100 km trong đô thị, 7,1 lít/100 km trên cao tốc, 8,1 lít/100 km kết hợp), Forester Hybrid cải thiện 40% trong điều kiện đô thị và 25% trên đường trường. Giá xe Subaru Forester Hybrid 2025 (đã bao gồm phí vận chuyển) khởi điểm từ 36.415 USD (khoảng 920 triệu đồng). Xe được trang bị tiêu chuẩn với mâm 18 inch, màn hình giải trí 11,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống định vị tích hợp. Subaru cũng cung cấp bốn phiên bản khác nhau, trong đó bản cao cấp nhất – Touring – có giá 43.115 USD (tương đương 1,089 tỷ đồng), đi kèm với mâm 19 inch, hệ thống âm thanh cao cấp và tùy chọn sơn hai tông màu độc quyền. Forester Wilderness được thiết kế để tối ưu khả năng off-road với khoảng sáng gầm 9,3 inch, bộ mâm 17 inch và lốp địa hình chuyên dụng. Dù mức tăng khoảng sáng gầm chỉ nhỉnh hơn 0,1 inch so với bản tiêu chuẩn, nhưng mẫu xe này có thêm bộ làm mát hộp số mới, giúp tăng khả năng kéo lên 3.500 pound – một điểm cộng đáng kể. Ngoài ra, Subaru trang bị cho Forester Wilderness cảm biến nhiệt độ vi sai sau, hỗ trợ kiểm soát nhiệt khi vận hành trên địa hình khó. Động cơ vẫn giữ nguyên mức công suất 180 mã lực và sử dụng hộp số CVT. Giá bán chính thức của Forester Wilderness 2025 vẫn chưa được công bố, nhưng Subaru xác nhận mẫu xe này sẽ có mặt tại các đại lý vào mùa thu năm nay. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Forester Wilderness 2025.