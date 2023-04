BAW Yuanbao 2023 cực rẻ, chỉ ngang 2 chiếc xe máy Yamaha Exciter

Sau khi giảm trực tiếp 5.000 nhân dân tệ, tương đương 16,9 triệu đồng cho các mẫu xe Yuanbao sản xuất vào năm 2022 vào ngày 28/3 vừa qua, BAW (Beijing Automobile Works) đã cho ra mắt thành viên mới của gia đình Yuanbao - mẫu xe BAW Yuanbao phiên bản 2023, với giá bán vô cùng hấp dẫn. Thay vì có giá dao động từ 33.900 - 49.900 nhân dân tệ (khoảng 118 - 174 triệu đồng) như phiên bản 2022 lúc mới ra mắt, giờ đây, BAW còn tung ra 1 phiên bản xe Yuanbao 2023 với giá rất hấp dẫn, chỉ từ 29.700 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). Mức giá xe BAW Yuanbao 2023 tương đương với một chiếc xe ga cao cấp Honda SH hay bằng 2 chiếc Honda Air Blade hoặc 2 xe Yamaha Exciter cộng lại tại Việt Nam. Lý do để BAW Yuanbao 2023 có mức giá rẻ hơn 18 triệu đồng so với bản 2022 chính là việc nhà sản xuất xe Trung Quốc đã cắt bỏ đi trang bị màn hình giải trí có kích thước 10,25 inch của xe cũ, vốn nối liền với bảng đồng hồ, thay vào đó, họ tách ra, trang bị màn hình cảm hứng cùng bảng đồng hồ có kích thước nhỏ hơn. Ngoài ra, phần nội thất của BAW Yuanbao 2023 bố cục tổng thể và phối màu không sang sơn so với đời 2022, xe áp dụng khoang lái 1 màu với điểm nhấn chính là 1 vài chi tiết nhỏ được sơn trùng màu ngoại thất, chưa hết, cửa gió điều hòa cũng được thiết kế lại. Dù vậy, BAW Yuanbao 2023 vẫn có 1 số trang bị giao diện ngon hơn bản cũ như ghế an toàn tự động mở khóa, hệ thống cảnh báo người đi bộ tốc độ thấp cùng các tính năng cũ như giám sát áp suất lốp,... Ngoài ra mẫu xe điện BAW Yuanbao 2023 còn có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống camera 360 độ, radar phía trước và phía sau để hỗ trợ đỗ xe, chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh EBD. Phiên bản mới của BAW Yuanbao vẫn giữ nguyên thiết kế như mẫu hiện đang được bán, xe có 2 cửa và 4 chỗ ngồi, chiều dài, rộng và cao lần lượt của xe là 3.162/1.498/1.585 mm và chiều dài cơ sở 2050 mm. Chiếc xe này có 7 màu là hồng, trắng, xanh (2 màu), đen, xám (2 màu). Về sức mạnh, BAW Yuanbao 2023 vẫn được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 27 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Nhờ đó, xe chỉ có thể đạt vận tốc tối đa 100 km/h. Xe được trang bị pin LFP có công suất 9,6 kWh và phạm vi hoạt động 120 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Yuanbao 2023 không hỗ trợ sạc nhanh, thời gian sạc chậm là 6,5 giờ. Video: Chi tiết xe điện BAW Yuanbao 2023 cực rẻ.

