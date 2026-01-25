Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ở hiền gặp lành, 3 con giáp quý nhân trải thảm đỏ suốt năm 2026

Giải mã

Ở hiền gặp lành, 3 con giáp quý nhân trải thảm đỏ suốt năm 2026

Trong khi thiên hạ còn đang tất bật ngược xuôi thì có 3 con giáp này lại như được quý nhân "trải thảm đỏ", may mắn suốt năm Bính Ngọ 2026.

Theo afamily.vn
1. Tuổi Hợi: Phúc đức nằm ở tấm lòng, quý nhân tự tìm đến tận cửa. Với những người cầm tinh con Heo, cái tính cách "chẳng buồn tranh giành, đối đãi chân thành" xưa nay vẫn bị coi là khờ thì sang năm 2026, đó lại chính là "mã số vàng" để mở khoá tài lộc.
1. Tuổi Hợi: Phúc đức nằm ở tấm lòng, quý nhân tự tìm đến tận cửa. Với những người cầm tinh con Heo, cái tính cách "chẳng buồn tranh giành, đối đãi chân thành" xưa nay vẫn bị coi là khờ thì sang năm 2026, đó lại chính là "mã số vàng" để mở khoá tài lộc.
Người ta thường bảo "hiền quá dễ bị bắt nạt", nhưng với bạn, sự lương thiện lại tạo ra một từ trường cực mạnh để thu hút quý nhân. Năm nay, bạn chẳng cần đi tìm ai, mà tự khắc những người có tầm ảnh hưởng sẽ xuất hiện từ bốn phương tám hướng để giúp đỡ.
Người ta thường bảo "hiền quá dễ bị bắt nạt", nhưng với bạn, sự lương thiện lại tạo ra một từ trường cực mạnh để thu hút quý nhân. Năm nay, bạn chẳng cần đi tìm ai, mà tự khắc những người có tầm ảnh hưởng sẽ xuất hiện từ bốn phương tám hướng để giúp đỡ.
Đó có thể là một người bạn cũ lâu ngày không liên lạc bỗng giới thiệu cho một cơ hội làm việc với mức lương trong mơ, hay người thân trong nhà đột ngột hỗ trợ giải quyết một vấn đề lớn về nhà cửa, con cái. Ngay cả khi bạn chỉ đi dạo hay đi chợ, cũng dễ dàng gặp được những người cùng chí hướng, rủ rê hợp tác kinh doanh nhỏ lẻ mà lại hái ra tiền.
Đó có thể là một người bạn cũ lâu ngày không liên lạc bỗng giới thiệu cho một cơ hội làm việc với mức lương trong mơ, hay người thân trong nhà đột ngột hỗ trợ giải quyết một vấn đề lớn về nhà cửa, con cái. Ngay cả khi bạn chỉ đi dạo hay đi chợ, cũng dễ dàng gặp được những người cùng chí hướng, rủ rê hợp tác kinh doanh nhỏ lẻ mà lại hái ra tiền.
Ở cơ quan, sếp tin tưởng, đồng nghiệp dựa dẫm, những dự án quan trọng cứ thế rơi vào tay bạn không phải vì họ muốn vắt kiệt sức lao động, mà vì "bạn đủ tin cậy để họ gửi gắm". Về đến nhà, không khí lại càng ấm áp: cha mẹ khoẻ mạnh, bạn đời tâm lý, con cái ngoan ngoãn.
Ở cơ quan, sếp tin tưởng, đồng nghiệp dựa dẫm, những dự án quan trọng cứ thế rơi vào tay bạn không phải vì họ muốn vắt kiệt sức lao động, mà vì "bạn đủ tin cậy để họ gửi gắm". Về đến nhà, không khí lại càng ấm áp: cha mẹ khoẻ mạnh, bạn đời tâm lý, con cái ngoan ngoãn.
Cái trạng thái "trong ấm ngoài êm" này mới chính là sự giàu sang đích thực: có tiền để tiêu, có người để yêu và quan trọng nhất là cái tâm không mệt mỏi. Tháng 2 và tháng 8 Âm lịch là thời điểm vàng, hãy chịu khó mở lòng và đi ra ngoài nhiều hơn nhé.
Cái trạng thái "trong ấm ngoài êm" này mới chính là sự giàu sang đích thực: có tiền để tiêu, có người để yêu và quan trọng nhất là cái tâm không mệt mỏi. Tháng 2 và tháng 8 Âm lịch là thời điểm vàng, hãy chịu khó mở lòng và đi ra ngoài nhiều hơn nhé.
2. Tuổi Mão: Sống tỉnh táo nên ít nội hao, càng bình thản vận may càng rực rỡ. Nếu như những năm trước bạn thường xuyên rơi vào vòng xoáy của sự lưỡng lự, hay lo âu về cái nhìn của người đời, thì năm 2026 bạn sẽ có một màn "lột xác" ngoạn mục về tâm thức.
2. Tuổi Mão: Sống tỉnh táo nên ít nội hao, càng bình thản vận may càng rực rỡ. Nếu như những năm trước bạn thường xuyên rơi vào vòng xoáy của sự lưỡng lự, hay lo âu về cái nhìn của người đời, thì năm 2026 bạn sẽ có một màn "lột xác" ngoạn mục về tâm thức.
Được các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Tinh, Thiên Hỷ vây quanh, bạn như được trang bị thêm một bộ lọc giúp loại bỏ mọi muộn phiền vô ích. Bạn sống rõ ràng hơn, làm việc có kế hoạch hơn và bỗng nhiên trở thành người "giải quyết vấn đề" cực mát tay.
Được các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Tinh, Thiên Hỷ vây quanh, bạn như được trang bị thêm một bộ lọc giúp loại bỏ mọi muộn phiền vô ích. Bạn sống rõ ràng hơn, làm việc có kế hoạch hơn và bỗng nhiên trở thành người "giải quyết vấn đề" cực mát tay.
Trong công việc, những khách hàng khó tính nhất cũng bị sự điềm đạm của bạn thuyết phục; đội nhóm có xích mích cũng nhờ sự điều phối nhẹ nhàng của bạn mà hoà hợp. Tài chính của tuổi Mão năm nay cực kỳ ổn định, lương tăng đều và các khoản thưởng thì cầm mỏi tay. Thậm chí, những nghề tay trái dựa trên sở thích cá nhân như làm nội dung số hay bán hàng online cũng dễ dàng đạt được thành công ngoài mong đợi.
Trong công việc, những khách hàng khó tính nhất cũng bị sự điềm đạm của bạn thuyết phục; đội nhóm có xích mích cũng nhờ sự điều phối nhẹ nhàng của bạn mà hoà hợp. Tài chính của tuổi Mão năm nay cực kỳ ổn định, lương tăng đều và các khoản thưởng thì cầm mỏi tay. Thậm chí, những nghề tay trái dựa trên sở thích cá nhân như làm nội dung số hay bán hàng online cũng dễ dàng đạt được thành công ngoài mong đợi.
Chuyện tình cảm cũng đẹp như phim: người độc thân dễ gặp được đối tượng có tam quan tương đồng, người có đôi lại càng thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau vun vén cho những kế hoạch lớn như mua nhà, kết hôn. Bí quyết nằm ở chỗ: Bạn không còn chạy đua, không còn so sánh, cứ lẳng lặng mà làm, mệt thì nghỉ, khoẻ thì chiến, chính sự ung dung đó lại khiến vận may không nỡ rời xa bạn.
Chuyện tình cảm cũng đẹp như phim: người độc thân dễ gặp được đối tượng có tam quan tương đồng, người có đôi lại càng thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau vun vén cho những kế hoạch lớn như mua nhà, kết hôn. Bí quyết nằm ở chỗ: Bạn không còn chạy đua, không còn so sánh, cứ lẳng lặng mà làm, mệt thì nghỉ, khoẻ thì chiến, chính sự ung dung đó lại khiến vận may không nỡ rời xa bạn.
3. Tuổi Tỵ: Lúc chuyển mình rực rỡ. Nhiều người nghe đến "năm tuổi" là lo sốt vó, lo mặc đồ đỏ, lo giải hạn. Nhưng với tuổi Tỵ, năm 2026 lại là năm "nghịch thiên cải mệnh". Đây không phải là lúc Thái Tuế đè nén, mà là lúc Thái Tuế đứng ra bảo kê, trải thảm cho bạn đi.
3. Tuổi Tỵ: Lúc chuyển mình rực rỡ. Nhiều người nghe đến "năm tuổi" là lo sốt vó, lo mặc đồ đỏ, lo giải hạn. Nhưng với tuổi Tỵ, năm 2026 lại là năm "nghịch thiên cải mệnh". Đây không phải là lúc Thái Tuế đè nén, mà là lúc Thái Tuế đứng ra bảo kê, trải thảm cho bạn đi.
Những dự án trì trệ bao năm bỗng nhiên chuyển động, những đối tác từng lạnh nhạt bỗng quay lại săn đón, mang theo những nguồn lực quý giá giúp bạn bứt phá. Khả năng phán đoán và thực hiện của bạn trong năm nay đạt mức thượng thừa, làm đâu thắng đó, gần như không có sai sót. Những khoản đầu tư trước đây còn lưỡng lự, nay xuống tay là thu về lợi nhuận đậm đà.
Những dự án trì trệ bao năm bỗng nhiên chuyển động, những đối tác từng lạnh nhạt bỗng quay lại săn đón, mang theo những nguồn lực quý giá giúp bạn bứt phá. Khả năng phán đoán và thực hiện của bạn trong năm nay đạt mức thượng thừa, làm đâu thắng đó, gần như không có sai sót. Những khoản đầu tư trước đây còn lưỡng lự, nay xuống tay là thu về lợi nhuận đậm đà.
Tài vận sáng chói không chỉ ở nguồn thu chính mà còn ở những khoản "lộc trời cho" từ người thân hoặc những dự án tư vấn bên ngoài. Về tình cảm, tháng 5 và tháng 6 âm lịch là thời điểm "hoa nở", bạn dễ gặp được người khiến tim mình rung động, đối phương không chỉ chân thành mà còn rất chủ động.
Tài vận sáng chói không chỉ ở nguồn thu chính mà còn ở những khoản "lộc trời cho" từ người thân hoặc những dự án tư vấn bên ngoài. Về tình cảm, tháng 5 và tháng 6 âm lịch là thời điểm "hoa nở", bạn dễ gặp được người khiến tim mình rung động, đối phương không chỉ chân thành mà còn rất chủ động.
Sức khoẻ của bạn cũng cải thiện rõ rệt, năng lượng tràn trề giúp bạn đủ sức cân cả thế giới. Đừng vì những thất bại trong quá khứ mà rụt rè, năm 2026 chính là sân khấu để bạn toả sáng và ngẩng cao đầu. (*Thông tin mang tính chiêm nghiệm)
Sức khoẻ của bạn cũng cải thiện rõ rệt, năng lượng tràn trề giúp bạn đủ sức cân cả thế giới. Đừng vì những thất bại trong quá khứ mà rụt rè, năm 2026 chính là sân khấu để bạn toả sáng và ngẩng cao đầu. (*Thông tin mang tính chiêm nghiệm)
Theo afamily.vn
afamily.vn
Link bài gốc Copy link
https://afamily.vn/2026-goi-ten-3-con-giap-so-huong-khong-can-co-qua-van-giau-cuoc-song-len-huong-den-muc-muon-kho-cung-kho-236260121080724824.chn
#con giáp số hưởng 2026 #vận may con giáp #tài lộc năm 2026 #cuộc sống hạnh phúc #phong thủy con giáp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT