Nọc độc đáng sợ của loài thằn lằn kỳ dị nhất Trung Mỹ

Giải mã

Nọc độc đáng sợ của loài thằn lằn kỳ dị nhất Trung Mỹ

Thằn lằn hạt cườm Mexico (Heloderma horridum) là một trong hai loài thằn lằn có nọc độc nổi tiếng, sở hữu diện mạo đặc trưng với da sần dạng hạt.

T.B (tổng hợp)
Là một trong số ít thằn lằn có nọc độc. Nọc độc của thằn lằn hạt cườm Mexico gây đau dữ dội nhưng hiếm khi gây chết người. Ảnh: Pinterest.
Cực kỳ chậm chạp. Chúng di chuyển thong thả và ít khi chủ động tấn công. Ảnh: Pinterest.
Da sần như hạt cườm. Các vảy tròn nổi cao tạo vẻ ngoài khác biệt. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là trứng. Chúng đặc biệt thích trứng chim và trứng bò sát. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng dự trữ mỡ ở đuôi. Chúng sử dụng nguồn mỡ này khi thiếu thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Nọc độc có giá trị y học. Một số hợp chất từ nọc loài bò sát này đã được dùng để phát triển thuốc trị tiểu đường. Ảnh: Pinterest.
Có tuổi thọ cao. Nhiều cá thể nuôi nhốt sống hơn 30 năm. Ảnh: Pinterest.
Sống ở Mexico và Guatemala. Loài này ưa thích môi trường khô, bụi rậm và vùng bán hoang mạc. Ảnh: Pinterest.
