Nhà nông trại 600 m2 'lột xác' thành không gian sống tiện nghi

Bất động sản

Nhà nông trại 600 m2 'lột xác' thành không gian sống tiện nghi

Việc cải tạo ngôi nhà ưu tiên bảo tồn vật liệu nguyên bản, tăng cường ánh sáng và thông gió tự nhiên cho toàn bộ không gian. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc ở São José do Rio Pardo, khu vực nông thôn thuộc bang São Paulo (Brazil), ngôi nhà được xây dựng từ thập niên 1980, từng giữ vai trò trụ sở điều hành của một nông trại. Ảnh: Joana França
Dự án cải tạo được triển khai trên tổng diện tích sàn khoảng 600 m2. Phần can thiệp tập trung vào việc giữ nguyên mái ngói đất nung, hệ mái đua rộng và hình dạng chữ U, đồng thời sắp xếp lại không gian nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mới. Ảnh: Joana França
Khu vườn quanh nhà được trồng các loài cây bản địa, có khả năng sinh trưởng quanh năm, thu hút chim và côn trùng, đồng thời mở rộng không gian sử dụng ra ngoài trời. Ảnh: Joana França
Lối đi và khoảng sân được bố trí gắn với trục nhà, nhằm tăng tính kết nối giữa các khối chức năng. Ảnh: Joana França
Sự thay đổi tập trung vào tổ chức không gian, ánh sáng và mối quan hệ với cảnh quan, để thích nghi với nhu cầu sinh hoạt mới mà không làm mất dấu vết thời gian. Ảnh: Joana França
Nội thất trong nhà kết hợp đồ hiện đại, vật dụng gia đình lưu giữ nhiều năm cùng một số thiết kế riêng cho công trình. Ảnh: Joana França
Ở trung tâm, bếp trở thành trái tim của ngôi nhà, nằm giữa phòng ăn và phòng xem TV/chơi game. Ảnh: Joana França
Không gian mở ra sân trong thông qua những cánh cửa kính và gỗ trượt rộng, xóa nhòa ranh giới giữa nội thất và khu vườn. Ảnh: Joana França
Phòng ngủ và phòng tắm giữ nguyên vị trí ban đầu nhưng được ốp bằng các vật liệu tự nhiên, ấm áp. Ảnh: Joana França
Sàn gỗ thay thế đá phiến cũ ở các khu vực sinh hoạt chung và riêng tư. Ảnh: Joana França
Khung cửa sổ được mở rộng giúp bảo tồn thiết kế và màu xanh lá cây đặc trưng của vùng, cho phép ánh sáng và không khí lưu thông khắp nhà. Ảnh: Joana França
Bức tường sơn trắng đóng vai trò nền trung tính, làm nổi bật đồ gỗ, tranh nghệ thuật và các chi tiết có màu sắc trầm, ấm. Ảnh: Joana França
