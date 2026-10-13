Nếu Mặt Trăng biến mất sau một đêm, Trái Đất và con người sẽ ra sao?

Trước hết, hãy tưởng tượng một đêm không còn ánh trăng. Những đêm trăng rằm sáng bạc, thủy triều lên xuống theo chu kỳ quen thuộc và hình ảnh vệ tinh tự nhiên luôn đồng hành cùng Trái Đất sẽ biến mất. Tuy nhiên, hành tinh của chúng ta không lập tức rơi vào hỗn loạn hay khiến toàn bộ sự sống tuyệt chủng. Những thay đổi nghiêm trọng nhất sẽ diễn ra dần dần, thông qua các hệ thống tự nhiên vốn chịu ảnh hưởng của Mặt Trăng.

Ảnh: NASA

Điều dễ nhận thấy nhất là thủy triều sẽ yếu đi đáng kể. Lực hấp dẫn của Mặt Trăng là tác nhân chủ yếu tạo nên thủy triều đại dương, dù Mặt Trời cũng góp phần. Nếu không còn Mặt Trăng, thủy triều vẫn tồn tại nhưng phần lớn nhịp lên xuống của biển sẽ thay đổi. Các hệ sinh thái ven bờ, nơi sinh vật thích nghi với chu kỳ nước lên và rút xuống, có thể chịu tác động lớn. Hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và sinh kế của nhiều cộng đồng ven biển cũng phải thích ứng với những điều kiện mới.

Ảnh: NASA

Một ảnh hưởng sâu xa hơn liên quan đến độ nghiêng trục quay của Trái Đất. Hiện nay, trục hành tinh nghiêng khoảng 23,5 độ, tạo nên các mùa trong năm. Lực hấp dẫn của Mặt Trăng góp phần giữ độ nghiêng này tương đối ổn định trong thời gian dài. Nếu mất đi vệ tinh tự nhiên, trục Trái Đất có thể biến thiên mạnh hơn qua những khoảng thời gian địa chất, khiến khí hậu và các mùa thay đổi khó dự đoán hơn. Tuy nhiên, mức độ biến thiên thực tế còn phụ thuộc vào động lực học của toàn hệ Mặt Trời; không thể khẳng định Trái Đất chắc chắn sẽ nghiêng đến mức cực đoan.

Mặt Trăng còn là chiếc đồng hồ tự nhiên của nhiều loài sinh vật. Một số sinh vật biển dựa vào chu kỳ trăng để sinh sản, kiếm ăn hoặc đồng bộ hoạt động. Khi ánh trăng và nhịp thủy triều biến mất hoặc thay đổi, những tập tính này có thể bị xáo trộn. Con người cũng sẽ mất một nguồn sáng tự nhiên quan trọng vào ban đêm, dù đèn điện hiện đại giúp giảm đáng kể tác động trực tiếp.

Ảnh: sciencebuddies.or

Còn một điều thú vị: Mặt Trăng đang làm Trái Đất quay chậm lại rất từ từ thông qua tương tác thủy triều. Nếu nó biến mất, quá trình trao đổi năng lượng này sẽ thay đổi, nhưng độ dài ngày không đột ngột rút ngắn. Trái Đất tiếp tục quay quanh Mặt Trời, vẫn có ngày và đêm, vẫn nhận ánh sáng và nhiệt lượng từ ngôi sao trung tâm.

Liệu loài người có thể tồn tại trên một Trái Đất không có Mặt Trăng? Trong ngắn hạn, câu trả lời nhiều khả năng là có. Không khí không biến mất, trọng lực của Trái Đất vẫn giữ chúng ta trên mặt đất, còn đại dương cũng không ngừng chuyển động. Nhưng về lâu dài, những thay đổi của khí hậu, hệ sinh thái biển và nhịp sinh học có thể đặt ra những thách thức lớn, đặc biệt với các loài vốn phụ thuộc vào chu kỳ tự nhiên.

Dĩ nhiên, đây là một thí nghiệm tưởng tượng: theo vật lý hiện nay, Mặt Trăng không thể tự nhiên biến mất mà không có nguyên nhân. Nhưng giả thuyết ấy giúp chúng ta nhận ra rằng vệ tinh trên bầu trời không chỉ là một vật thể đẹp đẽ để ngắm nhìn. Nó là một phần trong hệ thống đã định hình môi trường sống của Trái Đất suốt hàng tỷ năm. Mất Mặt Trăng, nhân loại chưa chắc diệt vong ngay lập tức, nhưng thế giới mà chúng ta quen thuộc sẽ không còn như trước.