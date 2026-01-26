Mở mộ cổ ba chiến binh tinh nhuệ, thứ bên trong gây sốc chuyên gia

Các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện những ngôi mộ quý giá của ba chiến binh tinh nhuệ ở Hungary, chứa nhiều hiện vật lạ bên trong.
Mẫu xe minivan Volkswagen Multivan T7 bản mới nhất đã ra mắt từ năm 2021 và giờ là thời điểm thích hợp để ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời.
Một tấm bia mộ khắc hình hiệp sĩ Thời Trung Cổ đã được tìm thấy ở Ba Lan, và các chuyên gia tin rằng, nó có niên đại ít nhất từ thế kỷ 14.
Thế giới động vật luôn phong phú và đa dạng với rất nhiều loài vật khác nhau. Dưới đây là những con vật được cho là trông như "yêu tinh" ngoài đời thực.
Trường Giang - Nhã Phương sở hữu khối tài sản “khủng” bao gồm nhiều bất động sản giá trị cao xe sang và kinh doanh ẩm thực.
Khi mặt trời dần nhô lên giữa biển mây cuồn cuộn, núi Muối trở thành điểm hẹn bình minh đẹp bậc nhất trên hành trình chinh phục Ky Quan San hùng vĩ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ khá kỹ tính trong công việc và có thể đầu tư vào dự án có quy mô lớn.
Những giải thưởng quốc tế được xem là sự khẳng định cho giá trị văn hóa và tính độc đáo của Bảo tàng Đạo Mẫu mang đậm bản sắc Việt.
Chỉ cần 5–10 phút giãn cơ mỗi ngày, dân văn phòng có thể giảm đau cột sống, cải thiện tuần hoàn máu và phòng ngừa nhiều bệnh lý do ngồi lâu.
Khu thánh địa chữa bệnh và những bí mật thiêng liêng được tìm thấy tại thành phố cổ Tenea của Hy Lạp gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Hộp chạm khắc từ xương độc đáo còn nguyên vẹn, trang trí đặc biệt được tìm thấy trong mộ cổ của người phụ nữ trẻ tại Cotswolds.
Quân đội Nga đã phá vỡ sườn phía bắc của tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine gần nhà ga xe lửa ở Konstantinovka; quân Ukraine khó ngăn chặn.
Hang Táu – ngôi làng người Mông nằm sâu trong thung lũng Tà Số (Mộc Châu) gây ấn tượng với cuộc sống “3 không” và vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Tây Bắc.
Di vật nghi lễ Sarmatian 2.300 năm tuổi được phát hiện ở thảo nguyên Nga, đây là số di vật nhiều nhất thuộc loại này được biết đến cho đến nay.
Diều mặt đỏ (Terathopius ecaudatus) là loài chim săn mồi châu Phi độc đáo, gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc, tập tính và vai trò sinh thái đặc biệt.
Kona là mẫu xe điện bán chạy nhất của Hyundai, chiếm 45% tổng doanh số xe điện tại thị trường Anh, đây là mẫu xe từng khá ế khách tại Việt Nam với bản máy xăng.
OpenAI lần đầu hé lộ thiết bị AI tiêu dùng mang tên Sweetpea, được cho là tai nghe thông minh, dự kiến ra mắt nửa cuối năm 2026.
Trong khi thiên hạ còn đang tất bật ngược xuôi thì có 3 con giáp này lại như được quý nhân "trải thảm đỏ", may mắn suốt năm Bính Ngọ 2026.
Công viên ngập nước iSimangaliso ở Nam Phi là vùng bảo tồn thiên nhiên độc đáo, nơi hội tụ đa dạng sinh học bậc nhất châu Phi.
Căn nhà của ca sĩ Thu Phượng và chồng Tây luôn tràn đầy năng lượng tích cực nhờ sắc hoa rực rỡ và ban công xanh mướt.
Một cuộc không kích bất ngờ đã xảy ra ở gần biên giới Ukraine-Ba Lan, với những tên lửa đạt tốc độ Mach 10 lao xuống từ bầu trời.