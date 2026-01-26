Mở mộ cổ ba chiến binh tinh nhuệ, thứ bên trong gây sốc chuyên gia

Hà Nội

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện những ngôi mộ quý giá của ba chiến binh tinh nhuệ ở Hungary, chứa nhiều hiện vật lạ bên trong.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại Akasztó, miền nam Hungary, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc gia Hungary bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Đó là ba ngôi mộ cổ có niên đại từ thời trị vì của Vua Berengar I (năm 888-924 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Ba ngôi mộ này đều thuộc về các chiến binh tinh nhuệ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Ngôi mộ đầu tiên chứa hài cốt của một chiến binh cấp cao, chỉ mới 17 hoặc 18 tuổi khi qua đời. Ngôi mộ không bị cướp phá hay xáo trộn, và các đồ tùy táng khiến nó trở thành một trong những ngôi mộ giàu có nhất từng được tìm thấy trong khu vực. Ông được chôn cất với một chiếc nhẫn vàng có gắn đá thủy tinh màu xanh lam, hai chiếc khuyên tai vàng trên tóc và những chiếc vòng bạc trang trí ở tay và chân. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Cấp bậc của ông được đánh dấu bằng sự hiện diện của một tấm gắn kiếm bằng bạc, một vật trang trí được tán đinh ở phía trước túi da mà các chiến binh mang theo để đựng dụng cụ tạo lửa. Bộ yên cương của ngựa được trang trí công phu với các phụ kiện bằng bạc mạ vàng. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Ngôi mộ thứ hai chứa hài cốt của một chiến binh thậm chí còn trẻ hơn, chỉ khoảng 15 hoặc 16 tuổi khi qua đời. Trong mộ có một bao đựng tên với bảy mũi tên và một cây cung được trang trí bằng những tấm sừng hươu. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Chiến binh thứ ba là một người trưởng thành khoảng 30-35 tuổi. Ông được chôn cất với một chiếc vòng tay bằng bạc và bên cạnh là một thanh kiếm dài, một cây cung tên và một bộ yên ngựa được trang trí bằng những đồng tiền vàng. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Tổng cộng, 81 đồng xu bạc Ý cổ, ba cây cung, 30 đầu mũi tên sắt và khoảng 400 đồng xu khác đã được tìm thấy từ ba ngôi mộ này. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
