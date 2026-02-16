Mê đắm vẻ đẹp siêu thực của những ngôi làng cổ tích

Hà Nội

Khi đến những ngôi làng, thị trấn xinh đẹp này, du khách chắc hẳn có cảm giác như đang lạc bước vào miền cổ tích.

An An (Theo Bright Side)
Colmar là một trong những ngôi làng xinh đẹp ở nước Pháp, nổi bật với những ngôi nhà cổ được phủ lên những tông màu rực rỡ. (Nguồn ảnh: BrightSide)
Vùng đất Santorini ở Hy Lạp có những ngôi nhà sơn trắng nằm trải dài trên vách đá, với điểm nhấn là cửa và mái nhà màu xanh dương cùng tầm nhìn hướng ra biển.
Những ngôi nhà đầy màu sắc ở Cinque Terre, Italy.
Ảnh chụp từ trên cao một ngôi làng miền núi ở Trung Quốc.
Những ngôi nhà ở Penn, Scotland.
Ngôi làng Shirakawa-go của Nhật Bản đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Vẻ đẹp cổ kính của ngôi làng Bibury, Anh.
Ngôi làng Migdal như trong truyện cổ tích ở Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Làng Sintra, Bồ Đào Nha.
Ngôi làng Kvivik, Quần đảo Faroe, hòa mình vào thiên nhiên.
Filzmoos ở Áo trong một buổi tối mùa đông.
Ngôi làng Portofino, Italy.
Cảnh tượng như chốn thiên đường ở Wengelsdorf, Đức.
Làng Puglia, Italy, lung linh nhìn từ xa.
Cảnh yên bình tại ngôi làng Giethoorn của Hà Lan.
>>> Mời độc giả xem thêm video về ngôi làng đặc biệt không đường đi ở Hà Lan (Nguồn video: THĐT)
