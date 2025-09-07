Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
MC Mai Ngọc chăm chỉ tập luyện lấy lại vóc dáng sau sinh

Cộng đồng trẻ

MC Mai Ngọc chăm chỉ tập luyện lấy lại vóc dáng sau sinh

Sau hơn 4 tháng sinh con, MC Mai Ngọc gây chú ý khi xuất hiện trong phòng tập với body nuột nà, thần thái rạng rỡ chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt'.

Thiên Anh
Thời gian gần đây trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc tập luyện Pilates và Gyrotonic cùng HLV riêng.
Thời gian gần đây trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc tập luyện Pilates và Gyrotonic cùng HLV riêng.
Diện bộ đồ tập ôm sát, Mai Ngọc khoe vòng eo gọn gàng, đôi chân săn chắc cùng vóc dáng đầy đặn nhưng vô cùng khỏe khoắn. Nhìn hình ảnh này, khó ai tin rằng cô vừa trải qua ca sinh mổ cách đây hơn 4 tháng.
Diện bộ đồ tập ôm sát, Mai Ngọc khoe vòng eo gọn gàng, đôi chân săn chắc cùng vóc dáng đầy đặn nhưng vô cùng khỏe khoắn. Nhìn hình ảnh này, khó ai tin rằng cô vừa trải qua ca sinh mổ cách đây hơn 4 tháng.
Mai Ngọc khoe body nuột nà trong phòng tập hậu sinh con đầu lòng
Mai Ngọc khoe body nuột nà trong phòng tập hậu sinh con đầu lòng
Mai Ngọc thú nhận: "Có sức khỏe là có tất cả", bởi sau khi sinh con, cô từng gặp tình trạng đau gối, cơ thể rệu rã và nhiều lúc thấy bất lực với bản thân.
Mai Ngọc thú nhận: "Có sức khỏe là có tất cả", bởi sau khi sinh con, cô từng gặp tình trạng đau gối, cơ thể rệu rã và nhiều lúc thấy bất lực với bản thân.
Thay vì vội vàng ép cân hay lao vào những bài tập nặng, nữ MC chọn cách kiên nhẫn từng bước một, tin rằng: "Mình sẽ làm được, mình sẽ vượt qua được!".
Thay vì vội vàng ép cân hay lao vào những bài tập nặng, nữ MC chọn cách kiên nhẫn từng bước một, tin rằng: "Mình sẽ làm được, mình sẽ vượt qua được!".
Cũng chính nhờ sự kiên trì này, chỉ trong vòng hơn 4 tháng, Mai Ngọc đã đưa cân nặng trở về như thời son rỗi. Dẫu vậy, cô cũng hài hước tiết lộ: "Cơ bắp thì biến mất hết rồi, phải cố gắng 3 tháng tới để hồi phục thôi!".
Cũng chính nhờ sự kiên trì này, chỉ trong vòng hơn 4 tháng, Mai Ngọc đã đưa cân nặng trở về như thời son rỗi. Dẫu vậy, cô cũng hài hước tiết lộ: "Cơ bắp thì biến mất hết rồi, phải cố gắng 3 tháng tới để hồi phục thôi!".
Trước và trong thai kỳ, Mai Ngọc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, ngủ nghỉ điều độ và vận động nhẹ nhàng. Nhờ vậy mà cơ thể không tăng cân quá nhiều, việc lấy lại dáng sau sinh cũng trở nên dễ dàng hơn.
Trước và trong thai kỳ, Mai Ngọc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, ngủ nghỉ điều độ và vận động nhẹ nhàng. Nhờ vậy mà cơ thể không tăng cân quá nhiều, việc lấy lại dáng sau sinh cũng trở nên dễ dàng hơn.
Mai Ngọc không hề tạo áp lực cho bản thân hay cho các mẹ bỉm khác. Cô nhắn nhủ đầy chân thành: "Mỗi mẹ có hành trình riêng, đừng tự so sánh. Quan trọng nhất là mẹ khỏe, con vui. Khi con cứng cáp, mình có thể quay lại yêu thương bản thân cũng chẳng muộn".
Mai Ngọc không hề tạo áp lực cho bản thân hay cho các mẹ bỉm khác. Cô nhắn nhủ đầy chân thành: "Mỗi mẹ có hành trình riêng, đừng tự so sánh. Quan trọng nhất là mẹ khỏe, con vui. Khi con cứng cáp, mình có thể quay lại yêu thương bản thân cũng chẳng muộn".
Trong loạt ảnh tập luyện mới, Mai Ngọc nhận về cơn mưa lời khen: nhan sắc mặn mà, body săn chắc và thần thái ngời ngời.
Trong loạt ảnh tập luyện mới, Mai Ngọc nhận về cơn mưa lời khen: nhan sắc mặn mà, body săn chắc và thần thái ngời ngời.
Không chỉ là hình mẫu "mẹ bỉm hiện đại" - biết cân bằng giữa gia đình và bản thân, Mai Ngọc còn truyền cảm hứng về sự tự tin, kiên nhẫn và tinh thần lạc quan trong hành trình sau sinh. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Không chỉ là hình mẫu "mẹ bỉm hiện đại" - biết cân bằng giữa gia đình và bản thân, Mai Ngọc còn truyền cảm hứng về sự tự tin, kiên nhẫn và tinh thần lạc quan trong hành trình sau sinh. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#MC Mai Ngọc #Mai Ngọc #Nguyễn Mai Ngọc #tập luyện sau sinh #vóc dáng đẹp #phòng tập

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT