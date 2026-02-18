Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loạt mẫu bao lì xì năm Bính Ngọ cực 'trendy'

Cộng đồng trẻ

Loạt mẫu bao lì xì năm Bính Ngọ cực 'trendy'

Không còn là những phong bao đỏ rập khuôn, bao lì xì năm Bính Ngọ với đủ phong cách từ sang chảnh đến lầy lội, khiến giới trẻ rần rần săn lùng cho mùa Tết 2026.

Trầm Phương
Năm Bính Ngọ đang đến gần, và như một luật bất thành văn, thị trường bao lì xì lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không còn chỉ là những phong bao đỏ truyền thống đơn điệu, các mẫu thiết kế năm nay đã được nâng cấp lên một tầm cao mới: vừa mang đậm nét văn hóa Á Đông, vừa pha chút hóm hỉnh, hiện đại khiến giới trẻ "đứng ngồi không yên".
Năm Bính Ngọ đang đến gần, và như một luật bất thành văn, thị trường bao lì xì lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không còn chỉ là những phong bao đỏ truyền thống đơn điệu, các mẫu thiết kế năm nay đã được nâng cấp lên một tầm cao mới: vừa mang đậm nét văn hóa Á Đông, vừa pha chút hóm hỉnh, hiện đại khiến giới trẻ "đứng ngồi không yên".
Dẫn đầu xu hướng năm nay chính là các mẫu bao lì xì bằng chất liệu giấy mỹ thuật cao cấp kết hợp với hình tượng ngựa được thêu nổi thủ công.
Dẫn đầu xu hướng năm nay chính là các mẫu bao lì xì bằng chất liệu giấy mỹ thuật cao cấp kết hợp với hình tượng ngựa được thêu nổi thủ công.
Hình ảnh chú ngựa được cách điệu theo phong cách tranh dân gian nhưng lại mang màu sắc hiện đại như xanh ngọc, trắng sứ và đỏ rượu.
Hình ảnh chú ngựa được cách điệu theo phong cách tranh dân gian nhưng lại mang màu sắc hiện đại như xanh ngọc, trắng sứ và đỏ rượu.
Đánh vào tâm lý yêu thích sự đáng yêu, các mẫu bao lì xì hình chú ngựa con tròn trịa, mắt to long lanh cũng đang được săn đón ráo riết.
Đánh vào tâm lý yêu thích sự đáng yêu, các mẫu bao lì xì hình chú ngựa con tròn trịa, mắt to long lanh cũng đang được săn đón ráo riết.
Tông màu vàng rực rỡ và đỏ truyền thống, kết hợp với các chi tiết như múa lân, túi vàng, tạo cảm giác may mắn, tài lộc tràn đầy.
Tông màu vàng rực rỡ và đỏ truyền thống, kết hợp với các chi tiết như múa lân, túi vàng, tạo cảm giác may mắn, tài lộc tràn đầy.
Những mẫu lì xì này đang được bán trên các nền tảng mạng xã hội với giá thành khá phải chăng, chỉ khoảng 15.000 đồng/10 cái.
Những mẫu lì xì này đang được bán trên các nền tảng mạng xã hội với giá thành khá phải chăng, chỉ khoảng 15.000 đồng/10 cái.
Không thể thiếu trong bộ sưu tập năm nay là những mẫu bao lì xì mang tính giải trí cao. Điển hình là hình ảnh chú ngựa với biểu cảm "khó đỡ" đang ôm chặt xấp tiền mặt.
Không thể thiếu trong bộ sưu tập năm nay là những mẫu bao lì xì mang tính giải trí cao. Điển hình là hình ảnh chú ngựa với biểu cảm "khó đỡ" đang ôm chặt xấp tiền mặt.
Một sự kết hợp mới lạ năm nay là bao lì xì đi kèm với các móc khóa gỗ hoặc thẻ treo bình an. Trên thẻ có khắc các chữ Hán Việt như An, Lộc, Thành, Nhẫn kèm theo hình ảnh linh vật (Long, Ly, Quy, Phụng hoặc ngựa).
Một sự kết hợp mới lạ năm nay là bao lì xì đi kèm với các móc khóa gỗ hoặc thẻ treo bình an. Trên thẻ có khắc các chữ Hán Việt như An, Lộc, Thành, Nhẫn kèm theo hình ảnh linh vật (Long, Ly, Quy, Phụng hoặc ngựa).
Sau khi nhận lì xì, người nhận có thể giữ lại chiếc móc khóa như một món đồ lưu niệm hoặc vật phẩm phong thủy mang theo bên mình suốt cả năm.
Sau khi nhận lì xì, người nhận có thể giữ lại chiếc móc khóa như một món đồ lưu niệm hoặc vật phẩm phong thủy mang theo bên mình suốt cả năm.
Thị trường bao lì xì năm Bính Ngọ không chỉ là câu chuyện về giá trị bên trong, mà còn là cách người tặng thể hiện cá tính và sự quan tâm đến người nhận. (Ảnh: Tổng hợp)
Thị trường bao lì xì năm Bính Ngọ không chỉ là câu chuyện về giá trị bên trong, mà còn là cách người tặng thể hiện cá tính và sự quan tâm đến người nhận. (Ảnh: Tổng hợp)
Trầm Phương
#lì xì #Bính Ngọ #trendy #ngựa #phong thủy #quà tặng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT