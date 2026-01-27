Hà Nội

Lan ghép gỗ lũa chục triệu xuống phố phục vụ khách chơi Tết Bính Ngọ 2026

Kinh doanh

Lan ghép gỗ lũa chục triệu xuống phố phục vụ khách chơi Tết Bính Ngọ 2026

Những chậu lan ghép trên gỗ lũa đủ màu sắc giá hàng chục triệu đã được các nhà vườn tung ra thị trường, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bên cạnh đào, mai, quất, hoa lan cũng là mặt hàng được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: FB Lannia - Flowers
Những ngày này, dọc các tuyến đường trung tâm tỉnh Nghệ An, đặc biệt là khu vực Đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú), nhiều cửa hàng trưng bày ngập tràn lan hồ điệp phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Ảnh: Tiền phong
Đáng chú ý nhất là các tác phẩm lan hồ điệp ghép trên gỗ lũa. Ảnh: Tiền phong
Dưới bàn tay khéo léo của người thợ, các thân gỗ tưởng chừng vô tri đã được “thổi hồn” bằng sắc xanh của lá và những giò hoa lan rực rỡ. Ảnh: Baohatinh
Mỗi khúc gỗ lũa mang dáng thế riêng, được xử lý công phu để đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền. Ảnh: Baohatinh
Lan trên lũa gỗ giá dao động từ khoảng 9 triệu đồng đến vài chục triệu đồng tuỳ kiểu dáng, kích cỡ. Ảnh: Baohatinh
Đặc biệt, có nhiều chậu lan trên gỗ lũa giá lên tới 60 - 70 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong
Tại các tuyến đường trung tâm ở Hà Tĩnh, không khí mua sắm hoa lan hồ điệp đang dần trở nên sôi động. Ảnh: Baohatinh
Giá mỗi chậu lan hồ điệp khá đa dạng, dao động từ 2 triệu đồng đến 70 triệu đồng, tùy số lượng cành và độ kỳ công của thiết kế. Ảnh: Baohatinh
Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều chủ cửa hàng bán hoa lan ở Bắc Ninh trong tình trạng thấp thỏm chờ khách. Ảnh: Tiền phong
Theo các tiểu thương, hiện sức mua từ của thị trường vẫn giữ ổn định, chưa có biến động lớn. Ảnh: Tiền phong
Thông thường, thị trường sôi động nhất từ khoảng từ ngày 15 tháng Chạp trở đi. Ảnh: Tiền phong
#Hoa lan chơi Tết #Lan hồ điệp ghép gỗ lũa #Thị trường hoa Tết 2026 #Giá hoa lan cao cấp #Trang trí Tết Nghệ An #Chợ hoa Tết Bắc Ninh

