Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Làm tóc đón Tết, cô gái 'mếu máo' vì thành quả không như ý

Cộng đồng trẻ

Làm tóc đón Tết, cô gái 'mếu máo' vì thành quả không như ý

Mới đây, một cô gái đã khiến cộng đồng mạng vừa thương vừa buồn cười khi chia sẻ trải nghiệm 'đau thương' khi làm tóc đón Tết tại salon của mình.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Cụ thể, đoạn video đang viral trên TikTok ghi lại cảnh một cô nàng với gương mặt mếu máo, đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc xong. Theo chia sẻ của chính chủ, cô đã dành tận 10 tiếng đồng hồ (từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối) để ngồi salon với hy vọng có một diện mạo mới thật lung linh để du xuân.
Cụ thể, đoạn video đang viral trên TikTok ghi lại cảnh một cô nàng với gương mặt mếu máo, đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc xong. Theo chia sẻ của chính chủ, cô đã dành tận 10 tiếng đồng hồ (từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối) để ngồi salon với hy vọng có một diện mạo mới thật lung linh để du xuân.
Tuy nhiên, "đời không như là mơ". Kiểu tóc sau khi hoàn thành không hề giống với hình ảnh mẫu mà salon đã tư vấn trước đó. Cô nàng cảm thấy kiểu tóc uốn này khiến mình trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Quá thất vọng và hụt hẫng sau thời gian dài chờ đợi, cô đã không kìm được xúc động mà bật khóc ngay tại salon và yêu cầu thợ phải duỗi bớt ra để giảm bớt độ "già".
Tuy nhiên, "đời không như là mơ". Kiểu tóc sau khi hoàn thành không hề giống với hình ảnh mẫu mà salon đã tư vấn trước đó. Cô nàng cảm thấy kiểu tóc uốn này khiến mình trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Quá thất vọng và hụt hẫng sau thời gian dài chờ đợi, cô đã không kìm được xúc động mà bật khóc ngay tại salon và yêu cầu thợ phải duỗi bớt ra để giảm bớt độ "già".
Dưới phần bình luận, thay vì cùng "than vãn", rất nhiều cư dân mạng đã tràn vào an ủi và đưa ra cái nhìn lạc quan hơn cho cô gái. Nhiều người khẳng định tóc mới làm xong thường sẽ hơi cứng và quá nếp, chỉ cần gội đầu vài lần hoặc tự chăm sóc tại nhà, lọn tóc nhả ra sẽ tự nhiên và đẹp hơn.
Dưới phần bình luận, thay vì cùng "than vãn", rất nhiều cư dân mạng đã tràn vào an ủi và đưa ra cái nhìn lạc quan hơn cho cô gái. Nhiều người khẳng định tóc mới làm xong thường sẽ hơi cứng và quá nếp, chỉ cần gội đầu vài lần hoặc tự chăm sóc tại nhà, lọn tóc nhả ra sẽ tự nhiên và đẹp hơn.
Không ít ý kiến cho rằng kiểu tóc này thực chất không hề thảm họa như cô nàng nghĩ. Ngược lại, nó mang lại vẻ ngoài trưởng thành, sang trọng và vẫn rất tôn đường nét khuôn mặt.
Không ít ý kiến cho rằng kiểu tóc này thực chất không hề thảm họa như cô nàng nghĩ. Ngược lại, nó mang lại vẻ ngoài trưởng thành, sang trọng và vẫn rất tôn đường nét khuôn mặt.
Nhiều người còn đăng tải hình ảnh của bản thân khi cùng vướng vào "kiếp nạn" khi làm tóc đón Tết như một lời an ủi tới cô gái.
Nhiều người còn đăng tải hình ảnh của bản thân khi cùng vướng vào "kiếp nạn" khi làm tóc đón Tết như một lời an ủi tới cô gái.
"Xinh mà bà, biết đâu nhờ vậy bà tìm được kiểu tóc phù hợp với bà thì sao, tui thấy xinh mà, đừng buồn nha", "dễ thương mà, còn 2 tuần nữa mới tới tết, bạn gội đầu nó giãn ra từ từ chứ mới uốn ai cũng xoăn tít lên hết" - netizen chia sẻ dưới bài đăng của cô gái.
"Xinh mà bà, biết đâu nhờ vậy bà tìm được kiểu tóc phù hợp với bà thì sao, tui thấy xinh mà, đừng buồn nha", "dễ thương mà, còn 2 tuần nữa mới tới tết, bạn gội đầu nó giãn ra từ từ chứ mới uốn ai cũng xoăn tít lên hết" - netizen chia sẻ dưới bài đăng của cô gái.
Chuyện làm đẹp cuối năm vốn là một cuộc "đặt cược" đầy rủi ro. Dù đã cẩn thận chọn mẫu, gửi gắm niềm tin vào thợ, nhưng không ít chị em vẫn phải nhận về những kết quả "dở khóc dở cười", biến hành trình tân trang nhan sắc thành một bài học khó quên.
Chuyện làm đẹp cuối năm vốn là một cuộc "đặt cược" đầy rủi ro. Dù đã cẩn thận chọn mẫu, gửi gắm niềm tin vào thợ, nhưng không ít chị em vẫn phải nhận về những kết quả "dở khóc dở cười", biến hành trình tân trang nhan sắc thành một bài học khó quên.
Nhiều trường hợp tóc trước khi làm đang rất suôn mượt, đen lánh nhưng sau khi qua tay thợ uốn, nhuộm lại trở nên xơ xác, bông xù như "rễ tre".
Nhiều trường hợp tóc trước khi làm đang rất suôn mượt, đen lánh nhưng sau khi qua tay thợ uốn, nhuộm lại trở nên xơ xác, bông xù như "rễ tre".
Hình mẫu tư vấn một đường, kết quả ra lò một nẻo. Không ít cô gái đã phải hối hận, khuyên mọi người nên tìm hiểu kỹ salon uy tín để không phải rơi vào tình cảnh "tiền mất tật mang" ngay sát thềm năm mới.
Hình mẫu tư vấn một đường, kết quả ra lò một nẻo. Không ít cô gái đã phải hối hận, khuyên mọi người nên tìm hiểu kỹ salon uy tín để không phải rơi vào tình cảnh "tiền mất tật mang" ngay sát thềm năm mới.
Để không phải "khóc ròng" tại salon và có một cái Tết trọn vẹn, các chị em đừng chỉ tin vào những hình ảnh quảng cáo lung linh trên mạng. Hãy tham khảo đánh giá từ bạn bè hoặc những người đã từng trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, đừng đợi đến những ngày sát Tết mới đi làm. Áp lực khách đông có thể khiến thợ làm việc vội vàng, không đạt được sự tỉ mỉ cần thiết.
Để không phải "khóc ròng" tại salon và có một cái Tết trọn vẹn, các chị em đừng chỉ tin vào những hình ảnh quảng cáo lung linh trên mạng. Hãy tham khảo đánh giá từ bạn bè hoặc những người đã từng trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, đừng đợi đến những ngày sát Tết mới đi làm. Áp lực khách đông có thể khiến thợ làm việc vội vàng, không đạt được sự tỉ mỉ cần thiết.
Trầm Phương (Tổng hợp)
#làm tóc #Tết #salon #kiểu tóc #trải nghiệm #làm tóc ngày tết

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT