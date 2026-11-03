Kia Sportage 2027 sẽ "lột xác" thiết kế, chỉ dùng động cơ hybrid

Kia Sportage thế hệ mới hiện đang được thử nghiệm tại Hàn Quốc và châu Âu. Xe dự kiến ra mắt năm 2027 với thiết kế mới và tập trung vào các truyền động hybrid.