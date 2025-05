Tuyên bố chấn động... Mỹ âm thầm thu hồi hơn 10 UFO bị rơi?

Tiến sĩ Hal Puthoff, cựu nhà khoa học từng làm việc trong các chương trình nghiên cứu UFO của CIA, khẳng định Mỹ đã thu hồi hơn 10 vật thể bay không xác định (UFO) bị rơi trong suốt hơn 80 năm qua. (Ảnh: Daily Mail) Ông cho biết ngoài các vụ rơi, một số tàu vũ trụ nguyên vẹn cũng được phát hiện ở nhiều quốc gia như Mỹ, Nga, Trung Quốc, như thể được “tặng cho nhân loại” để thử nghiệm khả năng phát triển công nghệ. (Ảnh: Good Morning America) Những UFO này được tìm thấy ở các vùng xa xôi, khó tiếp cận bao gồm sa mạc, đáy biển, và thậm chí có thể đang ẩn náu trong núi, chưa được con người phát hiện hết. (Ảnh: Wikipedia) Puthoff khẳng định vụ Roswell ở New Mexico năm 1947 thực sự là vụ tai nạn UFO có thật. Một đồng nghiệp ông đã xác nhận điều này sau cuộc trò chuyện với chỉ huy tại căn cứ Wright-Patterson, nơi lưu giữ các mảnh vỡ từ UFO. (Ảnh: Daily Mail) Theo Tiến sĩ Eric Davis, từng là cố vấn cho Lầu Năm Góc, chính phủ Mỹ bắt đầu điều hành chương trình thu hồi UFO từ thời Tổng thống Eisenhower để nghiên cứu và giữ kín thông tin này với công chúng. (Ảnh: Times of India) Chính phủ Mỹ từng đánh giá hơn 60 lĩnh vực (tôn giáo, chứng khoán, luật pháp...) có thể bị ảnh hưởng nếu công khai về người ngoài hành tinh. Họ lo sợ tác động tiêu cực đến ổn định xã hội và nguy cơ kiện tụng công nghệ giữa các tập đoàn. (Ảnh: Times of India) Một số chuyên gia như Jacques Vallée cho rằng UFO có thể không đến từ vũ trụ mà là sản phẩm của nền văn minh cổ trên Trái Đất, như Atlantis, đang cố ý ẩn mình và không can thiệp vào nhân loại hiện đại. (Ảnh: Britannica) Dù có nhiều bằng chứng và lời khai, Puthoff nói công chúng không nên kỳ vọng vào việc chính phủ Mỹ thừa nhận người ngoài hành tinh. Ông tiết lộ từng tham gia một cuộc họp tuyệt mật năm 2004, nơi giới chức Mỹ khẳng định: “Nếu bạn nghĩ đến việc công khai, hãy quên điều đó đi.”(Ảnh: Defense News) Mời quý độc giả xem thêm video: UFO Khu vực 51 - Lời khai chấn động về người ngoài Hành tinh.

Tiến sĩ Hal Puthoff, cựu nhà khoa học từng làm việc trong các chương trình nghiên cứu UFO của CIA, khẳng định Mỹ đã thu hồi hơn 10 vật thể bay không xác định (UFO) bị rơi trong suốt hơn 80 năm qua. (Ảnh: Daily Mail) Ông cho biết ngoài các vụ rơi, một số tàu vũ trụ nguyên vẹn cũng được phát hiện ở nhiều quốc gia như Mỹ, Nga, Trung Quốc, như thể được “tặng cho nhân loại” để thử nghiệm khả năng phát triển công nghệ. (Ảnh: Good Morning America) Những UFO này được tìm thấy ở các vùng xa xôi, khó tiếp cận bao gồm sa mạc, đáy biển, và thậm chí có thể đang ẩn náu trong núi, chưa được con người phát hiện hết. (Ảnh: Wikipedia) Puthoff khẳng định vụ Roswell ở New Mexico năm 1947 thực sự là vụ tai nạn UFO có thật. Một đồng nghiệp ông đã xác nhận điều này sau cuộc trò chuyện với chỉ huy tại căn cứ Wright-Patterson, nơi lưu giữ các mảnh vỡ từ UFO. (Ảnh: Daily Mail) Theo Tiến sĩ Eric Davis, từng là cố vấn cho Lầu Năm Góc, chính phủ Mỹ bắt đầu điều hành chương trình thu hồi UFO từ thời Tổng thống Eisenhower để nghiên cứu và giữ kín thông tin này với công chúng. (Ảnh: Times of India) Chính phủ Mỹ từng đánh giá hơn 60 lĩnh vực (tôn giáo, chứng khoán, luật pháp...) có thể bị ảnh hưởng nếu công khai về người ngoài hành tinh. Họ lo sợ tác động tiêu cực đến ổn định xã hội và nguy cơ kiện tụng công nghệ giữa các tập đoàn. (Ảnh: Times of India) Một số chuyên gia như Jacques Vallée cho rằng UFO có thể không đến từ vũ trụ mà là sản phẩm của nền văn minh cổ trên Trái Đất, như Atlantis, đang cố ý ẩn mình và không can thiệp vào nhân loại hiện đại. (Ảnh: Britannica) Dù có nhiều bằng chứng và lời khai, Puthoff nói công chúng không nên kỳ vọng vào việc chính phủ Mỹ thừa nhận người ngoài hành tinh. Ông tiết lộ từng tham gia một cuộc họp tuyệt mật năm 2004, nơi giới chức Mỹ khẳng định: “Nếu bạn nghĩ đến việc công khai, hãy quên điều đó đi.”(Ảnh: Defense News) Mời quý độc giả xem thêm video: UFO Khu vực 51 - Lời khai chấn động về người ngoài Hành tinh.