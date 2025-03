Robot Trung Quốc vận động hệt con người, lộn bằng một tay siêu đỉnh

PM01 của công ty Zhongqing Robot (Trung Quốc) là robot hình người cao 1,38 mét, nặng 40 kg, với 24 bậc tự do, cho phép thực hiện các chuyển động linh hoạt và giống con người. (Ảnh: Sango Automation) Robot này gây sốt trên mạng xã hội nhờ khả năng bắt chước chuyển động của con người một cách hoàn hảo, thậm chí có người đề xuất PM01 tham gia giải Half Marathon Bắc Kinh 2025.(Ảnh: Sango Automation)PM01 từng gây ấn tượng khi thực hiện kỹ thuật lộn trước bằng một tay, một kỹ năng chưa từng thấy ở robot hình người nào khác. (Ảnh: Fox News) SE01, một mẫu robot khác của Zhongqing, cao 1,7 mét, nặng 55 kg, với 32 bậc tự do, được làm từ nhôm hàng không, có thể đi bộ với tốc độ 2 mét/giây và tuổi thọ lên đến 10 năm. (Ảnh: Sango Automation) SE01 được trang bị camera độ sâu, cảm biến LiDAR 360 độ và 6 camera HD, giúp nó nhận thức môi trường 3D và di chuyển thông minh. (Ảnh: news.futunn) PM01 tập trung vào sự linh hoạt với góc xoay eo hơn 300°, trong khi SE01 thiên về sức mạnh và kích thước. (Ảnh: Sango Automation) PM01 được ra mắt với giá 88.000 nhân dân tệ (khoảng 308 triệu đồng), một mức giá hợp lý so với khả năng của nó. (Ảnh: Interesting Engineering) Sự phát triển của robot hình người như PM01 và SE01 cho thấy tiềm năng lớn trong việc tích hợp robot vào đời sống con người, từ thể thao đến các hoạt động thường ngày. (Ảnh: news.futunn) Mời quý độc giả xem thêm video: UBtech giới thiệu robot hình người Walker S1.

