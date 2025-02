Năng lực huyền bí của đá quý đại diện cho người sinh tháng ba

Tên gọi lấy cảm hứng từ biển cả. " Aquamarine" xuất phát từ tiếng Latinh: aqua (nước) và marina (biển), vì màu xanh đặc trưng của nó giống như nước biển trong vắt. Ảnh: Pinterest. Là viên đá của tháng Ba. Trong tử vi phương Tây, Aquamarine là đá sinh của tháng Ba, tượng trưng cho sự bình yên, thanh lọc và may mắn, đặc biệt dành cho những người thuộc cung Song Ngư và Bạch Dương. Ảnh: Pinterest. Một loại khoáng vật thuộc họ Beryl. Aquamarine là một biến thể của khoáng vật beryl, cùng họ với ngọc lục bảo (Emerald). Ảnh: Pinterest. Càng trong suốt càng giá trị. Aquamarine có độ trong suốt cao, hiếm khi có tạp chất. Những viên đá không có vết nứt, độ tinh khiết cao và màu xanh đậm thường có giá trị cao hơn. Ảnh: Pinterest. Màu sắc có thể thay đổi nhờ nhiệt. Một số viên Aquamarine có màu xanh nhạt có thể được nung ở nhiệt độ cao để chuyển sang màu đậm hơn. Ảnh: Pinterest. Được tin là đá hộ mệnh của thủy thủ. Trong lịch sử, thủy thủ tin rằng Aquamarine có thể bảo vệ họ khỏi bão tố và mang lại chuyến đi an toàn trên biển. Ảnh: Pinterest. Có thể phát quang dưới tia X. Một số viên Aquamarine có thể phát ra ánh sáng đặc biệt khi chiếu tia X, do các thành phần khoáng chất bên trong. Ảnh: Pinterest. Những viên lớn có thể nặng hàng chục kg. Viên Aquamarine lớn nhất từng được tìm thấy có tên Dom Pedro, nặng 110 kg, hiện được trưng bày tại Viện Smithsonian (Mỹ). Ảnh: Pinterest. Mang ý nghĩa tinh thần và sức khỏe. Người ta tin rằng Aquamarine có thể giúp giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc và hỗ trợ hệ miễn dịch, thanh lọc cơ thể. Ảnh: Pinterest. Được các hoàng gia yêu thích. Nhiều viên Aquamarine nổi tiếng thuộc về hoàng gia, điển hình là viên đá trên vương miện Aquamarine của Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.

