Loài cây nghìn năm tuổi ở Việt Nam: Chỉ còn 60 gốc, nửa tỷ đồng/kg

Cây chè cổ thụ Bạch Long sinh trưởng âm thầm cả triệu năm, thân to, cao chót vót, lá mọc tít, rêu mốc. Được biết đến với sự độc đáo và quý giá, chè Bạch Long có giá thành lên tới 680 triệu đồng/kg, là loại trà đắt nhất Việt Nam. Cây chè cổ thụ Bạch Long mọc ở độ cao 2.400-2.700m, trong môi trường khắc nghiệt với thời tiết lạnh, tuyết phủ và đất đóng băng. Do điều kiện khó khăn, cây chè phải luồn rễ sâu vào kẽ đá để tìm nguồn dưỡng chất, nên tăng trưởng rất chậm, chỉ thêm được 1mm đường kính mỗi năm. Những cây này có tuổi đời hàng trăm đến cả ngàn năm và được xem là một kho tàng gene quý hiếm.Trà Bạch Long, được chế biến từ lá chè cổ thụ này, có hương thơm đặc trưng, vị ngọt ngào và màu vàng mơ. Khi pha trà, có những tôm trà rơi xuống tạo ra hình ảnh mềm mại và giữ hương thơm lâu. Nước trà Bạch Long không chỉ thỏa mãn giác quan mà còn là sản phẩm có giá trị lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên, loài chè cổ thụ Bạch Long đang đối mặt với nguy cơ giảm số lượng do nhiều người đến chặt phá làm suy giảm nguồn tài nguyên. Để bảo vệ loài chè quý hiếm này, cần có các biện pháp bảo tồn và quản lý khoa học từ các cơ quan chức năng. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.

Cây chè cổ thụ Bạch Long sinh trưởng âm thầm cả triệu năm, thân to, cao chót vót, lá mọc tít, rêu mốc. Được biết đến với sự độc đáo và quý giá, chè Bạch Long có giá thành lên tới 680 triệu đồng/kg, là loại trà đắt nhất Việt Nam. Cây chè cổ thụ Bạch Long mọc ở độ cao 2.400-2.700m, trong môi trường khắc nghiệt với thời tiết lạnh, tuyết phủ và đất đóng băng. Do điều kiện khó khăn, cây chè phải luồn rễ sâu vào kẽ đá để tìm nguồn dưỡng chất, nên tăng trưởng rất chậm, chỉ thêm được 1mm đường kính mỗi năm. Những cây này có tuổi đời hàng trăm đến cả ngàn năm và được xem là một kho tàng gene quý hiếm. Trà Bạch Long , được chế biến từ lá chè cổ thụ này, có hương thơm đặc trưng, vị ngọt ngào và màu vàng mơ. Khi pha trà, có những tôm trà rơi xuống tạo ra hình ảnh mềm mại và giữ hương thơm lâu. Nước trà Bạch Long không chỉ thỏa mãn giác quan mà còn là sản phẩm có giá trị lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên, loài chè cổ thụ Bạch Long đang đối mặt với nguy cơ giảm số lượng do nhiều người đến chặt phá làm suy giảm nguồn tài nguyên. Để bảo vệ loài chè quý hiếm này, cần có các biện pháp bảo tồn và quản lý khoa học từ các cơ quan chức năng. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.